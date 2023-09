Acto primero. Escena primera

Alberto Núñez Feijóo subió ayer la tribuna de oradores del Congreso de los Emputados con una butifarra en la mano y declamó, mirándola, «ser o no ser, he aquí el dilema». Como el rey Hamlet, todos los políticos mueren envenenados por la oreja donde el pueblo susurra sus votos. Pero ya se sabe cómo es el pueblo: hoy dice una cosa y mañana la contraria. El discurso del candidato a la investidura empezó frío como una merluza congelada. Conciliador. Como si estuviera en el parlamento alemán. Ni un grito, ni un exceso, ni un insulto, ni una pantomima. Dios, qué aburrimiento. Habló como un liberal, de los derechos de los ciudadanos y de una nación de gentes «libres e iguales». O sea, de ciencia ficción. A Canarias le dedicó tres segundos. Muy poco, pero más que a Cuenca. Pero eso fue al principio. En las réplicas se quitó las gafas y la cosa ganó en intensidad. Por momentos hasta fue divertido.

Al Feijóo le pusieron a parir desde la izquierda por liderar una investidura fallida. Eso solo se puede decir en un país que carece de memoria. Pedro Sánchez se estalló dos veces. Una en 2016. Y otra en 2019. En la última le dedicó una catilinaria a Pablo Iglesias (Podemos) por no votarle. «Le digo que si para ser presidente debo renunciar a mis principios no lo seré (…) Elijo ser leal a mis principios (…) Pase lo que pase, España puede contar con el PSOE para unir y no dividir la sociedad española». Han pasado cuatro años. Toda una vida. Y las cosas no parecen tan claras ni siquiera en el mismo partido. Ya te pueden expulsar por decir eso mismo.

En el teatro de ayer, el debate estuvo ocupado por un invisible elefante con dos grandes colmillos: la amnistía y el referéndum de independencia de Cataluña. Feijóo dijo que él no estaba dispuesto a aceptar ser presidente pagando el precio que pide Puigdemont. Verdes, dijo el zorro. En realidad no puede. A los vascos de derechas del PNV los tiene el PSOE agarrados por sus partes, porque les van a dar el gobierno autonómico. Y Puigdemont y Abascal no caben en el mismo maletero. Causa finita.

¿Y Pedro Sánchez? Estuvo silencioso, ausente en el escaño, con sonrisa de escualo, aguantando el sermón gallego como si no fuera con él. Después, como un torero, mandó a la tribuna a un subalterno con oficio para darle dos pases al manso. El día lo animó mucho el presidente de Cataluña, Pere Aragonés. Ayer por la mañana anunció que la amnistía y el referéndum están ganados. «Lo que era imposible ya se ve que no lo es», dijo. En Madrid no se quieren dar por enterados. Aún no toca. Como tantas veces se ha demostrado, lo importante es el poder. El precio es lo de menos. Alfonso Guerra enterró en su día a Montesquieu, en una época que ya parece, como él mismo, el Cretácico. Pero Maquiavelo sigue más vivo que nunca. «Todo por la poltrona», deberían poner sobre la puerta del Congreso.