Yo estaba allí, en la Gomera

La primera vez que visité la isla de La Gomera fue en septiembre de 1962. Yo estudiaba en Madrid la carrera de ingeniero de montes en la ETSIMO donde conocí algunos compañeros de Canarias. Uno de ellos era de La Gomera, el amigo Julio Fernández y otros de Gran Canaria y Tenerife. Eran del Plan 57, en la transición de los dos cursos universitarios españoles, y a otro de ellos lo encontré posteriormente en las oficinas de la capital tinerfeña donde estaba ubicado el Distrito Forestal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde el jefe era don Leoncio Oramas. Saludé entonces a un paisano de mi Villa natal, La Orotava, el amigo Julián, que era chofer del Distrito Forestal, y al ingeniero de Las Palmas de Gran Canaria, el amigo Manuel Díaz Cruz.

Me invitaron a visitar al día siguiente los bosques de laurisilva de la isla colombina y efectivamente así pude estar en el muelle tinerfeño en ese mes de septiembre de 1962 para acercarme por primera vez a La Gomera, la isla donde el almirante genovés, Cristóbal Colón, el 6 de septiembre de 1492 pudo salir camino de las Indias en busca de las Américas después de arreglar su equipo de barcos y avituallarse de agua y carne en algunos puntos de la isla de Junonia, donde conoció la realidad de algunas islas de Canarias. También La Gomera era la ínsula en la que la mayoría de los habitantes hablaban silbando unos con otros. Por cuestiones personales pude conocer entonces a la familia de doña Pancha, empresaria responsable de la energía eléctrica capitalina gomera. El acto oficial del Día de Colón los miembros del grupo conocimos en la plaza de San Sebastián la representación marina del gobierno de Paraguay que había sido el país invitado ese año de 1962 por las autoridades gomeras para recordar a Cristóbal Colón en La Gomera, así como un barco transatlántico que venía de Venezuela y se acercó al puerto de San Sebastián disparando cañonazos de voladores. Yo tenía entonces 20 años.

Después de conocer algunos sectores del mundillo local, circunstancias de la vida profesional me llevaron años más tarde, en 1966, a ser destinados a trabajar en Tenerife y La Gomera como ingeniero de montes contratado por el Patrimonio Forestal del Estado que presidía en Canarias el recordado colega ingeniero de montes, José Miguel González. Me asignó la isla colombina con sede en la capital gomera y gracias al amigo y compañero universitario Antonio Darias pude conocer a Lito Plasencia y a Erasmo de Armas, inmersos en el mundo social y político de La Gomera, además del personal forestal.

Curiosamente Yo Estaba Allí, en San Sebastián de La Gomera en septiembre de 1968 cuando la capital gomera celebró el paso de la antorcha olímpica que desde Grecia venia recorriendo la ruta de Colón camino de las América y de México en particular, en una corbeta de la Armada Española. Lo cierto fue que la playa de la Cueva sirvió para recrear el encendido del pebetero. Con ese motivo las autoridades locales encargaron el diseño de una maqueta del muelle de San Sebastián de La Gomera en la que no faltaron unas cadenas de plata que Lito Plasencia, a la sazón alcalde de la Villa gomera, me encargó resolver. Gracias a la generosidad de un joyero de la Villa de La Orotava, el amigo Antonio Santos Cruz, posteriormente responsable del mundo comercial de óptica en España, pudimos atender la petición del amigo Lito Plasencia.

Por ello no me extrañan las manifestaciones actuales de la alcaldesa de San Sebastián, doña Angélica Padilla, al confirmar el paso de la antorcha olímpica como ejemplo de orgullo social y político por el papel desempeñado por La Gomera como vínculo de unión histórica entre Occidente y América gracias a la figura de Cristóbal Colón.