Más pobres, igual de toletes

Casi cada año algunos descubren la pólvora y se caen de culo de la silla. Sale un informe y, vaya coño, resulta que en Canarias somos pobres. Y no solo eso sino que cada año somos más pobres que el anterior. Entonces la buena gente se lleva las manos a la cabeza y durante un par de días no se habla de otra cosa. Luego surge otro tema y a otra cosa mariposa. Bendito olvido.

Estas islas decidieron renunciar a sus libertades fiscales y comerciales para convertirse en territorio europeo. Antes, entregamos en ofrenda el cadáver de nuestra industria tabaquera, que en su día fue muy importante y que resultó arruinada por la incompetencia de los empresarios canarios y asesinada por el propio Estado español. Nos arrimamos a Madrid y a Bruselas a cambio de que nos pincharan una manguera de subvenciones y ayudas de Estado.

Desde entonces hasta hoy, las islas han vivido del turismo y de esas ayudas. Hubo una época en la que los canarios soñaron ser el Singapur del Atlántico. Una zona libre bancaria que atrajese el capital y el comercio mundial. Puertos llenos de grandes barcos y tráfico de mercancías. Aviones haciendo escala en sus saltos transoceánicos. Por aquí vinieron a olisquear hasta los grandes casinos. Pero al final apostamos por subvencionar la agricultura de exportación y la poca industria que nos quedaba. Que ahí siguen, en el congelador.

Un informe de Corporación 5 alerta de que la renta per cápita de Canarias caerá al 65% de la media de la Unión Europea. Lleva cayendo desde hace ya bastantes años. Debe ser que alguien esperaba un milagro de la Virgen de Lurdes para que las cosas cambiaran. Los empresarios dicen que es por la falta de productividad. Los sindicatos que porque los salarios son muy bajos. ¿Pero de qué hablan? ¿Qué es lo que vende Canarias? Pues turismo, plátanos y humo ultraperiférico. ¿Qué puñetera productividad se supone que tenemos que mejorar? ¿Conseguir dos piñas por platanera, como proponía un godo que vino de gobernador civil? Nuestros objetivos consisten en traer más turistas y en conseguir más subvenciones. Y punto pelota. Las exportaciones de tomates se hundieron. Las de plátano seguirán el mismo camino porque la banana nos está comiendo la tostada en el mercado peninsular. Y eso es to… eso es todo amigos.

Los catalanes y los vascos quieren ser independientes porque pueden. Los canarios ni pensarlo: no hemos salido de casa de nuestros padres. ¡Qué digo¡ No hemos salido de la lactancia. El perroflautismo tiene fobia al turismo y anda con la matraquilla de que la transición energética nos hará ricos. ¿Envasaremos la energía solar en tetrabricks para venderlos en Europa? Y la burguesía aborigen, atoletada, solo sabe vivir del discurso de nuestras discapacidades ultraperiféricas. Claro que somos pobres. Es nuestra vocación. No hemos querido ser otra cosa.