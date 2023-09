Valentín trabaja como periodista en Hermosillo, que pertenece al Estado de Sonora, en Méjico. Cubre las informaciones de sucesos en una ciudad que mata por una nota de prensa o por una publicación sensible en la columna diaria de un rotativo local. Valentín ejerce el periodismo en un lugar donde algunos comunicadores cubren las ruedas de prensa con pasamontañas o detrás de un biombo para preservar su identidad. Vive en una zona de conflicto marcada por el narcotráfico, la corrupción y la impunidad de los sicarios. Todo, lógicamente, con el beneplácito de unas autoridades que hacen negocio con los crímenes y la violencia en ese gran país teñido de rojo. Conocí a Valentín durante unas jornadas de periodismo histórico en el Ateneo de Madrid, un encuentro que sirvió para comprobar la tranquilidad con la que escribimos en gran parte de Europa y la valentía de los periodistas centroamericanos. «Nos están matando. Tenemos miedo de escribir, de ir al periódico y de no saber si vamos a llegar a casa después de una jornada de trabajo. Conocen a nuestras familias y lo que hacemos en cada momento. Van a acabar con todos nosotros, pero no nos podemos rendir por amor a nuestra profesión y a nuestro país». Esta fue parte de la conversación que tuve la oportunidad de mantener con Valentín y que da buena cuenta de la situación de máximo riesgo por la que pasan miles de periodistas en Méjico. Censura, amenazas de muerte, torturas, secuestros y asesinatos forman parte del acoso permanente que enfrentan los periodistas ante el silencio cómplice de un gobierno que no acostumbra a investigar los crímenes contra la prensa. Esta es la cruda realidad en un país que habla el lenguaje del plomo. La violencia ha llegado hasta tal punto que, en Tamaulipas, los cárteles pagan 500 dólares al mes y obsequian con bebidas y prostitutas a periodistas tamaulipecos para que intimiden y silencien a sus colegas. Se sabe perfectamente de profesionales a sueldo que operan para la gente del narcotráfico con el objetivo de advertir qué se publica en los diferentes medios de comunicación, principalmente en la prensa escrita. Controlan a los compañeros, los llaman, saben dónde viven, a veces les pagan, los vigilan y llaman a las redacciones para que les lean de forma literal lo que van a publicar al día siguiente. Si no cumples, te matan; así de simple. En 2022 fue declarado el país sin conflicto bélico más peligroso para la prensa, al concentrar el 20 % de los asesinatos de periodistas en el mundo, según explica Reporteros Sin Fronteras. Durante los primeros seis meses de 2023, la prensa en México sufrió, al menos, 272 agresiones, lo que equivale a un incidente cada 16 horas. Ya se ha normalizado y asumido que la gran mayoría de los casos de violencia contra periodistas no sean investigados ni resueltos, creando un clima de miedo y autocensura entre los profesionales de los medios de comunicación. No existe a día de hoy una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y la libertad de expresión en el país. Méjico y el lenguaje del plomo.

@luisfeblesc