Hagámonos contemporáneos

Ahora mismo en España están sucediendo bastantes cosas. Cosas importantes. Estamos presenciando cómo el cuerpo del equipo de fútbol femenino del país pone a la Federación y al Gobierno ante la evidencia de que las cosas ya no son como antes. Estamos ante la simple idea de que España está cambiando. El cuerpo está tomando a la cabeza y se están articulando fuerzas que cambian el reparto de poder en ámbitos como el fútbol femenino.

A la par se suma la apertura lingüística en el Congreso, un acto más simbólico que útil, que dará cotidianidad a la pluralidad que tenemos ya en los hogares de España, abriendo la palabra e idea de España a quienes la viven con más distancia por simplemente no hablar y pensar en castellano durante todos los momentos del día. España está sofisticando su significado con estas ideas, con estas propuestas, que pasan por encima de quienes la ven como un lugar huraño y pequeñito. Hoy España quiere ser más grande, hoy España quiere ser más libre.

La transformación de lo que somos es lenta, pero suele ir acompañada de la transformación de lo que creemos ser, cómo nos reconocemos y cuál es la percepción y relato de nosotros mismos. Digamos que el cuerpo percibe antes de la mente, el corazón antes que la razón, y por tanto somos antes de poder pararnos un momento a entender y dar orden y reconocimiento a nuestra manera de ubicarnos.

Así, las personas, y las sociedades, que no son más estas que grupos de personas, generamos comportamientos antes de que estos sean una norma escrita, antes de que sean derecho común. El comportamiento se adelanta al conocimiento, y por tanto a la difusión de este a quienes tienen menos curiosidad.

Durante todos estos años de bajada a la tierra de una discusión más democrática en España hemos ido puliendo y cuidando nuestra manera de entendernos, haciendo a veces ojos de ciego a las estéticas y significados de nuestro ser común. Con estos cambios paulatinos, de impronta del deporte femenino o validación cultural de todas las lenguas españolas en el Congreso, estamos haciendo de a poco un país cada vez más parecido a las vivencias de sus gentes.

Urge generar coherencia entre lo que es España y cuál es su relato como país, su idea común. Abrazar la idea de lo que somos en tanto en cuanto le damos forma a esto cada día, y apaciguar la pereza de quienes no encuentran asertividad y amor en lo que significa vivir aquí al calor de esta cultura, de esta forma de ser, de nuestra historia y sus significados, es una tarea que se encuentra en nuevas maneras de relacionarnos y dialogar, no en un sistema de trueques y transacciones de competencias autonómicas, basado en complejos de superioridad e inferioridad.

Dar pequeños pasos que hagan contemporáneo el entendimiento de nosotros mismos no debería costarnos esfuerzo, y saber dejar atrás los traumas de nuestra historia no es una tarea gratuita o falta de mediación. Requiere de una voluntad de transformación del vínculo. Tanto de los españoles a los que no les gusta el catalán, como de los catalanes que no les gusta que se hable español en España.

Así, en estas fechas, se está abriendo un debate en todo el Estado a favor de dar más realismo a cómo se conforma la idea de lo que somos, y en esa tarea Canarias es fundamental. Las fuerzas que agrupan el Parlamento de Canarias y nuestros cabildos, así como nuestros representantes en Cortes, son quienes deben leer, de la mano del Pueblo, cuál es el papel que debe jugar hoy nuestro Archipiélago en la arena nacional. Con el mismo cariño que un eurodiputado canario defiende el Plátano de Canarias en Bruselas, defender Canarias en Madrid.

A casi ningún canario le puedes hacer elegir entre estas identidades ambivalentes y recíprocas que son la identidad española y la identidad canaria, y sin duda, en el debate sano de nuestros problemas y los de las demás comunidades del Estado, hallaremos un futuro más cómodo juntos, donde las decisiones que se tomen por parte de nuestras élites políticas, de nuestros empresarios y de nuestro tejido social sean más provechosas para las personas de esta tierra.

Tanto la amnistía de los unilaterales, como el entendimiento de lo que ocurre en las costas de Canarias, como el acercamiento de presos a las cárceles vascas, deben ir de la mano del sinfín de retos que tiene España como país, porque. sin duda, juntos somos más fuertes, juntos hay más justicia para los cualquiera, y juntos, aprendemos más y mejor, que es lo más importante en la vida.

Parece una redundancia, pero debemos tener un debate público y una implicación colectiva, para que vivamos más cerca de que lo más importante siga siendo lo más importante. Pongamos las prioridades en su sitio, y generemos un acuerdo de país cada día, del cual podamos estar orgullosos la inmensa mayoría de los españoles, porque no cabe duda de que somos, si no la mejor obra colectiva, un amplio grupo de buenas personas tratando bien al prójimo, un lugar donde sin duda esto de la existencia se hace más llevadero, por el calor y la cercanía que cultivamos cada día dentro y fuera de nuestros hogares.

Qué comience ya esta legislatura, lo haga con la voluntad de que España, en el futuro, se reconozca más a sí misma, y entienda, sin ambages, que puede lograr todo lo que se le ponga por delante.