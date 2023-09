Claves sobre el debate de la legalidad de la amnistía

En primer lugar, he de confesar que no soy jurista ni mucho menos constitucionalista, pero sí tengo un máster en sentido común y, sobre todo, mi honradez intelectual no la supedito a ningún patrimonio ideológico que me obligue a caer en el más abyecto sectarismo mesiánico.

Aquí de lo que se trata es de que el actual gobierno en funciones pretende reeditar un nuevo gobierno de coalición. Y, para conseguirlo, necesita, desesperadamente, del apoyo de ERC y de Junts, formaciones independentistas que ahora reclaman nada menos que la amnistía. Y hacen bien, total, ya puestos, para qué nos vamos a andar con rodeos. Ya consiguieron sacarle al presidente Sánchez, apoyado por el grupo socialista y el conglomerado de grupúsculos que le apuntalan y que se autodenominan «progresistas», entre otras medidas, las siguientes: hacerles creer que su conflicto no era un problema judicial, sino político y, como tal, se tendría que resolver en una mesa de negociación de igual a igual; levantarles la supervisión de las cuentas de la Generalidad; acercar a los presos independentistas a las cárceles catalanas para, a continuación, indultarles de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos; reconocerles solo a ellos, a los demás que les den, el «sentimiento» (?) nacional del territorio catalán… Toda una bajada de pantalones. Pero ahora, claro está, lo que pretenden es que, además, Sánchez se baje la ropa interior: exigen a cambio de sus votos la condonación de la deuda, la amnistía y un referéndum. Y aunque lo quieran disfrazar a través del neolenguaje seudoprogresista llamándolo: «alivio judicial», el problema será que, si lo consiguen, que esperemos que no, las vergüenzas que quedarán expuestas no solo serán las del presidente, sino las de todos los españoles. Para conseguir su objetivo –continuar como sea en el poder–, el presidente en funciones ya ha ordenado a los medios de comunicación afines –que como ya se sabe son la mayoría–, a sus ministros, y a todo jurista y constitucionalista de su cuerda que tiene en nómina que «pregonen» una falacia tan descabellada y peligrosa para el futuro de nuestra democracia como es que «la amnistía no está prohibida en la Constitución». Y, efectivamente, la Carta Magna no la prohíbe; es más, no habla de ella. Como tampoco menciona los sacrificios humanos a los dioses laicos, pero no por ello sacrificamos animales o personas en aras de la divinidad de turno. Lo que es más que evidente es que, si la Constitución desautoriza expresamente (Artículo 62), algo que tiene mucha menos importancia, como son los indultos generales; ¿cómo no va a estar implícitamente prohibido-desautorizado –elijan el término que prefieran– un acto que tiene unas consecuencias jurídico-políticas mucho más graves? Esto es de sentido común. Para aquellos que no lo saben, o sabiéndolo prefieren ignorarlo por motivaciones ideológicas, el indulto –que no deja de ser una reminiscencia del antiguo Régimen– supone un perdón de la pena, no del delito. Precisamente, y debido a ello, se desautorizan los indultos generales. La amnistía, en cambio –más proclive a implantarse en aquellos países que transitan de una dictadura a una democracia, tal y como sucedió en España en 1977–, supone negar la existencia del propio delito. Por cierto, ¿por qué el candidato Sánchez no incluyó esta medida en su programa electoral para las elecciones de hará unos meses? El reino de España es un Estado de Derecho, y esto supone que hay que respetar la ley y la separación de poderes. Una amnistía para los que dieron un golpe de Estado en Cataluña supondría, aparte de aceptar un miserable chantaje, una desautorización en toda regla al Rey –al cual, por cierto, juraron o prometieron lealtad cuando asumieron sus respectivos cargos–, quien mostró una defensa inequívoca de la Constitución en su ya famoso discurso del 3 de octubre de 2017. Además de menoscabar la labor llevada a cabo por los tribunales de justicia –incluyendo al TS, que juzgó y sentenció el caso del proceso soberanista catalán–, señalando que dicho juicio y su posterior sentencia se habrían llevado a cabo de forma arbitraria. Y, cómo no, ese descarado y descarnado «alivio judicial» atentaría al proceso constituyente y rompería el abrazo de la nación que nació en el sistema del 78. Por último, cabría preguntarse: ¿un gobierno bien vale una amnistía? Y, si así fuera, ¿dónde quedaría la dignidad? La de ellos y, por desgracia, la nuestra.