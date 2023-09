España con subtítulos

Me imagino que Chinea, el senador gomero, va a comunicarse en la tribuna de la Cámara Alta echando mano del silbo por imperativo legal. Eso obligará a las Cortes de la futura federación de repúblicas independientes de Iberlandia a contratar a un par de traductores gomeros.

Hasta diciembre, por lo que se sabe, hay un límite de gasto de 280.000 euros, que a usted le parecerá mucho –hay días que un autónomo gana menos– pero que para nuestra privilegiada casta es una fruslería. Unos pocos miles de euros perdidos en un mar de millones. Humo de pajas. Todo por la patria, como reza en los cuarteles de la Guardia Civil y en las declaraciones de los terroristas de ETA.

Es bastante previsible que en el Parlamento Europeo manden a España a freír gárgaras con lo del uso de las lenguas cooficiales. Europa ya es una torre de Babel con la cantidad de países que forman parte de la asamblea y no necesitan aumentar el caos ni la plantilla de traductores hasta el infinito y más allá. ¿Usted quiere hablar en gaélico, señor eurodiputado? Pues muy bien. Suba a la tribuna y suelte su rollo mientras el resto de sus señorías se pone a hacer crucigramas. Usted ejerce su derecho a hablar como le dé la gana y los demás ejercen el suyo de jugar al candy crush en el móvil. Es algo no muy distinto de lo que va a pasar en España. Un diputado hablando en vasco mientras en el bar se montan colas para el carajillo. No es tan diferente a lo que pasa ahora.

Pero el meollo del asunto no está en Madrid o Bruselas, sino en Waterloo. El presidente del PNV, Ortuzar, se fue a reunir con el Gran Exiliado Político, la víctima de la persecución del Estado español totalitario, Carles Puigdemont, que le hizo un hueco en su apretada agenda, entre Yolanda Díaz y otros recaderos de Moncloa. ¿De qué hablaron sin traductor simultáneo? Vaya usted a saber. Probablemente Ortuzar ha metido el dedo en el agua para saber si Junts se va a abstener en la votación a Sánchez, porque entonces los votos vascos y el canario pasan de valer oro a costar platino. Y cuando uno está vendiendo una mercancía siempre tiene que estar al loro de los cambios del mercado.

En realidad todos están mirando las elecciones con el rabillo del ojo. Nadie las quiere, pero su sombra crece. Por eso no se moja ni dios. Ni unos para ceder en sus exigencias ni el otro para acceder a ellas. Isabel Díaz, conocida como Ayuso, líder de todos los conservadores españoles –azules y verdes–, le ha dicho a Sánchez que se presente a las próximas generales con la amnistía a los indepes en el programa electoral. O sea, un referéndum por la puerta de atrás, como los catalanes. Ayuso es mucho más venenosa que el pánfilo de Aznar, que quiere tomar el Cielo por asalto sacando a la gente a la calle a protestar. Lo mejor de todo es que ahora, para entenderles, tendremos subtítulos.