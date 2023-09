Saavedra y la amnistía

La parte más graciosa de las recientes declaraciones de Jerónimo Saavedra en las que avala que Pedro Sánchez pueda desarrollar una ley de amnistía a favor de todos los procesados por la asonada de 2017 en Cataluña es eso de que «yo sumo 42 años como profesor de Derecho… algo de Derecho creo que sé». Saavedra no ha sido profesor de Derecho durante 42 años. Hace falta mucho cinismo saavedrino –es uno de los rasgos más acusados de su personalidad política desde siempre– para sostener una falsedad tan obvia. Saavedra no ejerció la docencia universitaria durante más de cuarenta años, porque en casi todo este tiempo se mantuvo en situación de servicios especiales desempeñando innumerables cargos públicos: diputado nacional, diputado regional, presidente del Gobierno autonómico, senador, ministro en dos ocasiones, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, diputado del Común. Casi lo único que se le resistió fue la Autoridad Portuaria de Las Palmas: afortunadamente alguien consideró que ya estaba bien de frivolidades y lo mandó a callar. Tampoco le ha interesado en particular ni la academia ni el estudio del Derecho desde los años setenta, cuando se incorporó primero al sindicalismo y casi de inmediato a la política institucional. Solo conozco un artículo técnico-jurídico de Saavedra en un libro colectivo, Dieciséis lecciones sobre causas de despido, publicado nada menos que en 1969. Porque, claro, Saavedra se especializó en Derecho del Trabajo, no en Derecho Político o Derecho Constitucional, de lo que sí sabía, como sabía de Teoría del Estado, Gumersindo Trujillo, un verdadero jurista y en su día rector de la Universidad de La Laguna y presidente del Consejo Consultivo de Canarias, con una sensibilidad ideológica muy próxima al PSOE.

Moviéndose con una innegable habilidad a los 87 años Saavedra emplea parte del argumentario gubernamental. Es una manera de sumarse a la oficialidad partidista, lo que el expresidente ha hecho siempre. Si hay un político isleño que jamás ha arriesgado nada y ha sabido rentabilizar su poder y, luego, su influencia menguante en el PSOE ese ha sido siempre Jerónimo Saavedra. «Lo que más me sorprende es que se esté hablando con tanta precipitación de algo, la amnistía, que es, en todo caso, todavía un proyecto». Ah, ¿es ya un proyecto? Ningún ministro, ningún dirigente del comité ejecutivo del PSOE lo ha reconocido. Es increíble el nivel de puerilidad argumental que se está utilizando. Una simplonería semejante –la amnistía es solo una hipótesis y no se entiende que alguien se pronuncie sobre una hipótesis– fue inmejorablemente contestada con una ironía perfecta de Tsevan Rabtan: «No tengo opinión formada sobre una hipotética ley que autorice la tortura policial para obtener confesiones porque, entre otras cosas, es hipotética… Si llega, opinaré sobre su letra». No hay nada jurídico en la pasmosa declaración de Saavedra según la cual si Alberto Núñez Feijóo fracasa en la investidura Pedro Sánchez, «estaría en su derecho» para realizar una propuesta de amnistía «en toda regla». ¿Qué relación causal puede existir entre el fracaso del líder del PP en una investidura fallida y la legitimidad de anunciar una amnistía? Vaya usted a saber. ¿Cómo se puede insistir en la relevancia de la división de poderes y hablar tranquilamente de una amnistía que deja sin efecto la acción de la justicia? Otro rasgo humorístico de la entrevista de Saavedra es la exigencia de la que supuesta ley de amnistía debe ser definida «con respeto a los procedimientos, no corriendo». ¿Quizás el modelo sea la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso de lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas? ¿Una reforma tramitada en lectura única, sin debate en comisión y negando la posibilidad de presentar enmiendas parciales para que entre en vigor inmediatamente? En el PSOE canario militan unas 6.700 personas. Ninguno de ellas será consultada sobre el pago de una amnistía a cambio de la investidura de Sánchez. Para que ni se les ocurra tal cosa se repiten a diario las consignas de Ferraz y se materializa el octogenario fantasma de Saavedra. Todo va bien. Todo es normal. Pedro hace lo que tiene que hacer.