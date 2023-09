Estrategias, bofetadas y mucho sapo

Es sabido que si alguien se mete en medio de una pelea con el ánimo de templar gaitas, acaba alcanzando por los dos lados. Despreciando olímpicamente esta elemental regla de supervivencia, los de Coalición Canaria se han puesto en medio de la ensalada de hostias que se están dando el PSOE y el PP.

Los socialistas les están poniendo a caer de un burro por apoyar la moción de investidura previsiblemente fracasada de Núñez Feijóo. Tampoco es que en el PSOE de Canarias sean unos lumbreras. Puede que los catalanes de Junts (un nombre muy irónico porque Puigdemont está en Bélgica y no está muy junt) decidan abstenerse si Sánchez se presenta a una futura investidura. Si el glamouroso presidente no les da lo que están pidiendo (20.000 millones, amnistía y la independencia llave en mano) no le van a apoyar. Pero parece que tampoco les interesa que haya nuevas elecciones. Una manera de dejar que salga elegido, pero sin mojarse mucho, es la abstención.

Si así fuera, el solitario escaño de Coalición Canaria –sumado a los votos del PNV– se convertiría en decisivo. Los socialistas canarios se la tendrían que comer doblada por órdenes de Madrid. Pero tampoco pasa nada, porque ya tienen una larga tradición en la digestión de sapos del tamaño, por ejemplo, de la carta de Sánchez al Rey de Marruecos a cuenta del Sáhara. Aún están soltando regueldos. Y entonces será el PP el que les atice a los de Clavijo por apoyar al Sanchismo, que ha sido tan nefasto para Canarias como Cristóbal Montoro.

A los populares les sentará como un tiro que Cristina Valido, la diputada canaria, decida apoyar a Sánchez después de fracasar Feijóo. Pero es que no hay otra. Uno no va al Congreso de los Diputados a coger gambusinos, sino a pescar pasta para su tierra. Y si los independentistas catalanes de derechas se rajan, el PNV y CC se van a poner los guantes y el cubo de ordeñar en menos de lo que canta un quíquere.

En el PP ya están avisados. Por eso se frotan las manos cada vez que un socialista canario rebuzna. Tienen la esperanza de que alguna salida de tono haga calentar a los nacionalistas y manden a Sánchez a la quinta puñeta. Pero va a ser que no. Hay mucho gofio en la talega y con las cosas de comer no se juega.

Si todo eso ocurre, el pacto de Coalición y en PP en las islas se sacudirá un poco. Pero es bastante posible que después de unas incómodas semanas se calmen las aguas. Clavijo y Domínguez se llevan lo suficientemente bien como para haberse dicho ya todo lo que hay que decir. Coalición ha asumido un coste apoyando a Feijóo, tapándose la nariz con Vox. Pero si la investidura fracasa tendrá que reposicionarse.

El voto de Valido no solo es válido en la investidura (sin el acento sería una redundancia) sino que le servirá a Sánchez para gobernar. El PP no caerá en la tentación de romper puentes, no sea que Sánchez tenga la tentación de hacerle tragar a los socialistas canarios no ya un sapo, sino un dinosaurio. Uno que diga: apoyen ustedes ahí a los que nos apoyan en Madrid. Y eso hace pensar que habrá enfado, pero que la sangre no llegará al río.