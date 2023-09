En defensa de la diversidad: más sobre el español neutro

Con lo aburrida que es la monotonía en cualquiera de los ámbitos de la vida, en cualquier realidad o situación, sorprende comprobar cómo todavía hay quien la prefiera frente a la grata y rica diversidad: diversidad de colores, de paisajes, sonidos y sabores, etnias y culturas, ideologías y religiones, lenguas y dialectos. Sorprenda que haya quien prefiera la gris monocromía de un uniformado ejército al mando de un malencarado dictador («Prietas las filas…») al colorido de un campo de «florecillas rosas, celestes y gualdas» acariciadas tibiamente por el hocico de un poético borriquillo (¡mi querido y añorado Platero!).

En la variedad está el gusto, dicen, sin embargo, no es raro que alguien, con cierto tono de nostalgia, recomiende la vuelta a alguna ideología extrema de infausto recuerdo negando los muchos aspectos positivos que emanan del acuerdo armónico de los diferentes pareceres capaz de resolver las situaciones más complejas y aparentemente contradictorias. En política, por ejemplo, parece temerse el pluripartidismo democrático en favor del monopartidismo al que tienden las ideologías ultras, sean del signo que sean. Más cómodo para los poderes fácticos es controlar a una colectividad borreguil y adocenada que atender las diferencias individuales y la libertad de pensamiento. Héctor Abad Faciolince, en una de sus novelas, ilustra los riesgos de comportamientos acríticos cuando tras reconocer haber cometido una mala acción (“un acto idiota y brutal”) concluye que lo realizó “por puro espíritu gregario”. Razón por la que ahora rehuía a los grupos, a los partidos, a las asociaciones y manifestaciones de masas, a todas las gavillas que podrían llevarlo –dice— «a pensar no como individuo, sino como masa y a tomar decisiones, no por una decisión y evaluación personal, sino por esa debilidad que proviene de las ganas de pertenecer a una manada o a una banda».

Tampoco las lenguas se libran de este incomprensible desprecio a la diversidad, y, así, se habla de la maldición de Babel, sin caer en la cuenta de que el condenado multilingüismo no es otra cosa que la expresión de una de las mayores riquezas que posee la especie humana: la multiculturalidad. Y es esta idea la que ha llevado a los comentarios y críticas acerca del posicionamiento de quienes defienden el reconocimiento en las instituciones, además del castellano, de las otras lenguas españolas: el gallego, el catalán y el euskera, que, como se sabe, presentan unas limitaciones territoriales que no tiene el castellano o español, lengua común y materna de la totalidad de los españoles, por lo que ostenta el reconocimiento constitucional de lengua oficial del Estado. Poseen las otras lenguas españolas reconocimiento y oficialidad en sus respectivas comunidades, pero, lamentablemente, el grado de conocimiento que se posee de ellas fuera de los respectivos territorios es, si, no nulo, más bien bajo; ante esta realidad solo cabe admitir nuestra incultura lingüística en relación con las otras lenguas españolas, que el sistema educativo siempre relegó. No recibimos nociones de catalán, gallego o vasco en la educación primaria ni en la secundaria, en las comunidades no bilingües, ni tuvimos la oportunidad de acercarnos a ellas en la propia Universidad, incluso en la especialidad de Lingüística Románica, en la que solo se nos ofrecían como optativas francés y portugués, pero no gallego ni catalán, también lenguas románicas como lo es el castellano o español; así ocurría por lo menos en los tiempos en que cursé mi licenciatura.

A pesar de esta anómala realidad, siendo el gallego, el catalán y el vasco lenguas españolas, habría que concluir que la propuesta de que puedan usarse indistintamente cualquiera de ellas en el Congreso de los Diputados es totalmente lícita. Sin embargo, el hecho de que no sean conocidas por una buena parte de los españoles podría cuestionar la oportunidad de llevarla a cabo en estos momentos, no tanto por una cuestión crematística, dados los gastos en traductores e intérpretes que conllevaría, sino porque, tal vez, se vería menoscabada la función principal del Parlamento, la de parlamentar, subordinándola a la muy justa finalidad reivindicativa de una diversidad, la lingüística, que no se ha sabido administrar y promover como hubiera sido de desear. De modo que, si urgente es hacer efectivo el derecho de usar cualquiera de las lenguas maternas de los ciudadanos españoles en cualquier situación comunicativa, apremiante es también que se adopten las medidas oportunas en el ámbito de la enseñanza para que podamos por lo menos atenuar este vergonzante déficit lingüístico que padecemos.

No es el mismo el caso de la diversidad dialectal, pues esta sí que es asumible en cualquier situación sin necesidad de traductores ni intérpretes. La variación dialectal es característica esencial y connatural de la propia lengua, pues su aireada unidad no es otra cosa que el reconocimiento de la mutua inteligibilidad de los hablantes de las distintas variedades. Y es esta la perspectiva que avala la afirmación de la unidad de la lengua española, y no la existencia de una modalidad prototípica, perspectiva que invitaría a indagar cuál de las variedades es la representativa de ese ideal o cuál la que más se aproximaría a él: la Lengua Española es un conjunto de variedades que integradas constituyen esa abstracción que denominamos Lengua Española. Cualquiera de las variedades, cualquiera de sus dialectos, puede ser representativo y modelo de la lengua, por más que las naturales diferencias puedan ser portadoras de connotaciones históricas y culturales: he ahí parte de su enorme riqueza.

La errónea percepción de un único modelo o variedad que ostenta la capacidad de representar a la lengua en su totalidad es, sin duda, la que ha dado lugar a la creencia de que es la modalidad septentrional o castellana la que debe considerarse centro y núcleo de toda la variación, aunque hoy, rechazado por la lingüística la posición centralista que privilegia a una modalidad ha venido a hablarse de un «español neutro», una variedad sin marcas de variación de ningún tipo. Lógicamente, si se consiguiera ese modelo de lengua con una fonética, una gramática y un léxico desprovisto de las características propias de cada una de sus variedades, habríamos llegado a un sistema lingüístico no sé si neutro, pero sí tan pobre como poco representativo del carácter de ser expresión de una sociedad, de una cultura, de una identidad.

Por lo que observo, me inclino a creer que cuando se habla de «español neutro» se está pensando en la modalidad castellana, considerada tradicionalmente, por razones históricas, como el centro de todas las demás modalidades, perspectiva equivocada, desde un punto de vista sincrónico y más objetiva como habíamos visto.

Últimamente fue noticia el doblaje al castellano de la serie de Netflix One Piece, porque uno de los personajes, de origen canario, se dobló a sí mismo en su dialecto materno, hecho que suscitó comentarios por la decisión del actor, que se decantó por el español canario y no por el exigido español neutro, aunque, en realidad, desde una perspectiva estrictamente científica, había sido el doblaje de este actor la modalidad más neutra (con seseo, aspiraciones, yeísmo…) frente a lo que hicieron con los otros personajes, cuya neutralidad lingüística consistía en hacerlo en español castellano o septentrional. Por eso, cuando me preguntaron por mi opinión al respecto, solo hice un comentario que puede resumir lo que vengo diciendo: mis sinceras felicitaciones al actor, no solo por promover nuestra modalidad a todo el ámbito del español, sino porque, sabiéndolo o no, adoptó la decisión más acertada lingüísticamente hablando, pues nuestro español canario, que no es neutro (claro que no) sí es verdad que presenta características menos marcadas y más generales que la modalidad septentrional.

Parece que este empecinamiento por utilizar un inexistente «español neutro» obedece a una finalidad mercantilista de las grandes productoras audiovisuales por crear un «globañol», como dice Rosa Montero, esto es «convertir un fabuloso idioma caleidoscópico en una franquicia de palabras de plástico» (Contra el ‘globañol’, en El País Semanal, 18-06-2023).

Seguramente, con mejores intenciones, aunque no muy bien orientada, la Real Academia Española ha promovido el centralismo lingüístico adoptando una posición académico-centrista y primando la modalidad septentrional como modelo universal del español, tanto para la enseñanza para nativos como para la enseñanza del español para extranjeros. La modalidad castellana es la que se refleja en todos los libros de texto, y el diccionario de la institución ha conseguido erigirse como único representante de la Lexicografía española, tan rica y variada en el pasado. Ya don Manuel Seco lo advirtió hace unos años cuando comparando nuestra producción lexicográfica con la de otros países europeos, afirmaba que la sombra de la Academia explicaba la anemia de los otros diccionarios (Lexicografía del español en el fin de siglo, en Donaire, n.º 4, marzo 1995). Y así terminó por fagocitar los grandes repertorios existentes y los interesantes proyectos en marcha: ¿quién recuerda el Diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares, o el General ilustrado de Gili Gaya, luego dirigido Manuel Alvar Ezquerra; o el Diccionario de uso del español de María Moliner y el Clave, Diccionario de uso del español, dirigido por Concepción Maldonado. En este contexto monopolístico, solo le había salido un fuerte competidor gracias al tesón, la sabiduría y el enorme esfuerzo de don Manuel Seco, que con un formidable equipo, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, consiguieron concluir y publicar en 1999 el Diccionario del español actual (DEA), que vio una segunda edición, también en soporte papel en el año 2011.

Hoy, cuando parecían perdidas las esperanzas de todo tipo de diversidad (y competitividad) lexicográfica, el entusiasmo de Olimpia Andrés, quien desparecido el maestro asumió la responsabilidad de su dirección y continuó con los trabajos, aparece esta tercera edición, aumentada y puesta al día, del formidable DEA (https://www.fbbva.es>diccionario).

Se publica este excelente diccionario gracias a la Fundación BBVA, que, además, abre la posibilidad de un nuevo renacimiento de la Lexicografía española. Hay proyectos que pueden –y deben— revitalizarse, como una nueva edición del Diccionario de uso de María Moliner o el Clave, que dirigió Concepción Maldonado, diccionarios que aún se siguen utilizando y que muchos demandamos por su gran utilidad.

Confiamos en que cunda el ejemplo de esta fundación, pues sin duda encontrará entusiastas entre quienes creemos que la lengua bien merece todo el cuidado y protección, que es patrimonio de todos y que no la favorecen las actitudes que limiten su diversidad.