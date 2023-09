Para siempre y no para todos

Cuantas más opiniones se dan en contra de la prevista (todavía está por ver) ley de amnistía, más dan que pensar sobre si quizás hay alguna puerta abierta en la Constitución a su legítima aprobación. Es como si los argumentos de elocuente planteamiento esgrimidos contra la constitucionalidad de esa prevista ley, al final decayesen, quedasen huérfanos de las buenas razones que parecían tener.

Por lo que se sabe, sería una ley dedicada a unos 60 ciudadanos, entre condenados y encausados no condenados, por los hechos enjuiciados en la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019. Una resolución ejemplar de cuál debe ser la honesta labor judicial, y a cuyo exacto texto se tiene menos transitado de lo que parece el fácil acceso a través del sistema de identificador europeo de jurisprudencia (ECLI:ES:TS:2019:2997).

Me parece muy discutible la conclusión de que la Constitución prohíbe la amnistía. No lo dice. O sea, tal conclusión se deduce. Hay que reconocer que para esto se esgrimen inteligentes argumentos. Entre ellos que la amnistía debe seguir la suerte que el art. 62.i) de la CE depara a los indultos generales: que no podrán ser autorizados; porque la amnistía como medida de gracia más generosa que el indulto general, con mayor motivo también es declarada implícitamente inconstitucional.

Más discutible es la conclusión contraria de que la Constitución permite la amnistía ya que, como calla, otorga; con la complementaria deducción de que al no decir, cuando podía haberlo dicho, que no se podrá autorizar, como sí se dice de los indultos generales, de ahí se deduce que permite amnistiar. Esto pretende ampararse en el disparatado argumento de que todo lo no expresamente constitucionalmente prohibido puede considerarse permitido. Me parece que en esto se confunde el tiesto: trasplantar al constitucional el principio de legalidad penal que impide castigar como delito cuantas conductas no se hayan tipificado previamente como tal. Como asume en su Preámbulo, la Constitución es, ni más ni menos que la (supra) garantía de la convivencia democrática a regular por las correspondientes leyes. Y la ley penal tiene sus propios condicionantes.

Por eso, no parece discutible que la soberanía popular, a través de su representación en el poder legislativo podría incluso modificar la Constitución (ya lo hizo en los años 1992 y 2011). Y mediante una nueva reforma de tal entidad puede despejar cualquier duda: decir lo que de momento calla (que prohíbe o permite leyes de amnistía). También puede el poder legislativo “jugársela” aprobando una ley de amnistía de cuestionado encaje constitucional. También se ha hecho. Por ejemplo, cuando con la Ley Orgánica 1/2015 se introdujo en el Código Penal la pena de prisión permanente revisable, lamentablemente obteniendo marchamo constitucional con la Sentencia del Tribunal Constitucional 129/2021.

Pero para la cuestión concreta, hay que tener en cuenta que indulto y amnistía con no ser lo mismo, además tienen distinta naturaleza y fundamento. El indulto perdona la ejecución de la pena impuesta por el delito cometido. La amnistía niega sobrevenidamente el carácter delictivo de los hechos cometidos, enjuiciados o no. Por eso quienes se dan por aludidos como selectos beneficiarios de la prevista amnistía se muestran insatisfechos con el generoso perdón que les ha indultado. Quieren que con una ley de amnistía se diga que no debieron ser encausados y mucho menos condenados: que han sido injustamente perseguidos, diga lo que diga la ley penal. Desde luego nunca lo habría sido por los jueces, que escrupulosamente actuaron conforme a leyes democráticas, y obligados a hacerlas valer.

Para que quede claro de lo que estamos hablando, según resultó probado en el juicio al que fueron sometidos quienes no huyeron de la acción de la justicia, se condenó por lo siguiente:

Como delito de sedición:

Desplegar hostilidad que hizo inviable que los funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado «ocasionando miedo real, no solamente en los funcionarios que ejecutaban legítimas órdenes jurisdiccionales» e impedir la protección policial de dicho cumplimiento liderando una tumultuaria movilización. Y el posterior «uso de fuerza suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir» una «votación, según venían obligados por expreso mandato judicial» para «abortar el cumplimiento de las órdenes» de los jueces. «Y todo ello con una trascendencia que» rebasó «con mucho los límites de una laxa interpretación del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una perspectiva constitucional». Con la aprobación de leyes que «suponían un intento de derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional».

Como delito de malversación de caudales públicos:

«La disposición de fondos públicos (…) ejecutada por quienes tenían la condición de autoridad (…) para conseguir la celebración de un referéndum ilegal, respecto del cual carecían absolutamente de competencias y que, con en el ropaje constituyente con el que fue presentado, implicaba una conculcación flagrante de la Constitución» tras haber «sido personalmente advertidos y reiteradamente requeridos por parte del Tribunal Constitucional» como autoridades que tenían la «obligación de abstenerse de cualquier acto tendente a su preparación y celebración», incluso la «obligación de impedirlo y de la existencia de responsabilidades penales en caso de inobservancia».

Como delito de desobediencia:

«La desatención a los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional cuando, en su calidad de miembros» de un Gobierno autonómico fueron «apercibidos, una y otra vez, para que se» abstengan «de ejecutar actos de apoyo o materialización de resoluciones y acuerdos parlamentarios que previamente habían sido suspendidos en su eficacia por el propio Tribunal Constitucional».

Es respecto a todos estos hechos legalmente constitutivos de delito, que se exige ser selectos beneficiarios de la amnistía, y a lo que tendrían que estar dispuestos los representantes de una gran parte de la ciudadanía usando el poder legislativo que se les ha cedido, poniendo en letra de ley que tales hechos no debieron ser delictivos. Para unos selectos beneficiarios que además se han comprometido públicamente a volverlo a hacer (ho tornarem a fer!).

De materializarse el reconocimiento de tal quebranto democrático (que las leyes democráticas escrupulosamente aplicadas, vienen siendo injustamente aplicadas a tan selectos beneficiarios) no cabe que esperar otra cosa que los jueces que tengan que resolver al respecto lo harán con pleno sometimiento a la ley. Así lo han hecho hasta ahora: responsablemente y respetando las reglas democráticas. No obstante, es previsible que por los consolidados cauces con los que la ley nos ampara, a todos, el debate jurídico rebote al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver sobre la constitucionalidad de la selección de beneficiarios para los que se hubiese decidido excepcionar la ley democrática. Solo para ellos y para siempre.