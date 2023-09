Tratar a los ultras

La ultraderecha consiguió en Canarias, en las autonómicas del pasado mayo, unos 71.700 votos, y sacó cuatro escaños. Para contextualizar este indudable éxito electoral, Nueva Canarias, una organización política con cerca de veinte años de trayectoria democrática e importantes responsabilidades institucionales en el pasado y en el presente cosechó unos 72.300 votos, es decir, apenas unos 600 votos por encima de Vox (perdió más de un 10% de los sufragios que obtuvo en 2019). Es una obviedad que Vox no se convirtió en la quinta fuerza parlamentaria de la Cámara por su labor política en las islas. Puede afirmarse que Vox funciona aquí como un club, no como un partido político, después de tres años de convulsiones, querellas internas, dimisiones y destituciones, en particular en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde parte de los candidatos boicoteó la lista al Congreso de los Diputados. Con anterioridad un fraude en la recaudación de dinero para ayudar a los damnificados por la erupción volcánica de La Palma llevó a la destitución del coordinador de Vox en Canarias, Jaime González Canomanuel. Dicen que algunos se quedaron con las perras.

Vox es una catástrofe política y organizativa en este país que se ha arrastrado entre lo ligeramente sórdido y lo francamente ridículo. Su contacto con la sociedad civil canaria es nulo. No conocen a nadie ni nadie los conoce. Sus propuestas se sintetizan en un recetario de simplonerías fascistoides envueltas en advocaciones al sentido común, al malestar de los españoles y al patriotismo garbancero. Esos cuatro diputados son el efecto publicitario de Santiago Abascal y de su capacidad para seducir a un electorado conservador que descree de la democracia parlamentaria y anhela un autoritarismo contundente para restaurar un pasado de orden político y moral. Es habitual entre los cargos de Voz – incluso se oyó hace poco en el Parlamento canario – la queja irónica o lloricona de que los tratan con demasiados prejuicios. Niegan el cambio climático, la construcción europea o la violencia machista y al parecer no tener prejuicios consiste en darle la razón. ¿Cómo tratar a la ultraderecha en los ámbitos parlamentarios? ¿Y en la conversación periodística? No existe una respuesta canónica. Ni el silencio ni la descalificación garantizan la neutralización semiótica de la ultraderecha. ¿Estuvo acertada Ana Oramas, vicepresidenta del Parlamento, cuando interrumpió a la diputada voxista, quien afirmó que el 45% de las agresiones sexuales a las españolas en 2022 las habían protagonizado extranjeros? No creo que estuviera desacertada. Oramas tuvo la inteligencia parlamentaria –son muchos año – de pedirle a la diputada que matizara sus declaraciones «porque ese dato es falso». No le mandó a callar la boca. Uno de los posibles matices, por ejemplo: ese 45% de extranjeros no se refieren a inmigrantes de origen africano, sino a foráneos de todos los orígenes –africanos, europeos del Este, latinoamericanos– mientras que la diputada se refería en su intervención al aumento de la llegada de pateras y cayucos a Canarias. Por otra parte, la presidenta en funciones de la Cámara puede interrumpir a un diputado, no para impedirle el uso de la palabra, como es obvio, sino para que cumpla el reglamento, mantenga la cortesía parlamentaria, o se atenga al asunto a debate, entre otros motivos. El grupo parlamentario de Vox se ha dirigido a la Mesa con una reclamación que en realidad es una ridícula patraña. Supuestamente Oramas había coartado la libertad de expresión de la diputada y socavado la dignidad de Vox y de toda la asamblea. Quieren que se sanciones a la vicepresidenta primera. Es la metodología acostumbrada entre los extremistas de izquierda y derecha: acogerse a la democracia parlamentaria y a sus derechos legales y reglamentarios para seguir socavando sus valores, tranquilamente, desde dentro. Sobre esta gente hay que informar breve y rápido, sin énfasis ni obsesiones. Como de un granito de pus. ¿Cómo tratarlos? No exigiéndoles que ellos sean menos fachas, sino demandando que los demás sean más demócratas, más civilizados, más responsables y leales a los principios constitucionales y a la decencia de la gente honrada que les pagan sueldos y dietas.