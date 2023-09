La tolerancia es una patita de la opresión

Tolerancia es una palabra sucia. Tolerar, un verbo engañoso. Una máscara. Una mentira. El epítome de lo que parece ser correcto y bueno, aunque hurgando un fisco se puede ver que en realidad no lo es tanto. Porque suena muy bien decir que eres tolerante, siempre que no lo pienses demasiado.

Si tuviera que darle vida a la tolerancia, sería una persona cargada de privilegios sociales apropiándose de un megáfono. Se subiría a una tarima, alzando el puño en alto, y gritaría: «Mírenme, soy tolerante. Tolero que la gente exista». Pues ya estaría todo hecho. Apaga y vámonos. Los derechos fundamentales, ya si eso, luego.

Tolerante. Es una etiqueta muy cómoda para las personas cuya existencia no va impresa en violencia. Un pedestal en el que esconden su falsa modestia y su posición privilegiada. Desde ahí, creen tener la legitimación para tolerar o no hacerlo, y como se decantan por el sí, ya creen merecer alabanzas. Porque las personas de segunda, de tercera o de cuarta, por mucho que se hable de progreso e igualdad social, siguen estando en otro plano que permite a las personas de primera el lujo de ser selectivas. A ti sí, a ti no. Y si a ti sí, más te vale estar agradecida.

Pero la tolerancia no es una cualidad a la que aspirar. A las personas no se las tolera. Las personas no son un dolor que hay que aguantar.

Dominique Jackson dijo a este respecto unas palabras muy acertadas en su discurso como ganadora del Premio Nacional de Igualdad de la Human Rights Campaign: «Nunca jamás pediré a ninguno de ustedes respeto. Lo exigiré. Nunca me dirán que me aceptan. No me dirán que me toleran. Eso no está en su poder. Se lo arrebato».

La cantante Villano Antillano, basándose en esas palabras, añadió en una entrevista en el eh! Podcast: «No tengo que mandarle un mensaje ni a izquierda ni a derecha. Tengo que mandar un mensaje a seres humanos. Que se hagan un cuestionamiento de por qué se sienten superiores (…). Tú no eres más que yo para yo tener que pedirte que me respetes. Tú me respetas y se acabó».

Respeto y punto. Ahí está la cuestión. No debería existir una selección para decidir quién merece derechos humanos básicos y quién no. No deberíamos siquiera plantearnos qué personas deben ser toleradas, como si fuesen un dolor, y quién se enmarca dentro del estatus de persona normal.

Esa sería la utopía. Está claro que la realidad no es así. Pero quiero aspirar a un mundo donde no tengamos que hablar de ganar o perder el respeto. Caigamos bien o mal, agrademos o no, incomodemos o no. Quiero aspirar a un mundo donde no exista ese debate. Un mundo donde las personas convivan. Esa es la palabra clave: convivencia, no tolerancia.

Estamos aún lejos de eso. Vivimos en un escenario donde se niegan a diario el racismo, el machismo, la transfobia, la homofobia y una larga lista de fobias e ismos que están incrustados en los ladrillos de la base social. El solo hecho de negarlos ya contribuye a que eso nunca cambie. Porque desde el pedestal donde se puede elegir ser tolerante o no, todo se ve distinto.

Es por esta perpetuidad que aún se concibe la tolerancia como una cualidad positiva. Porque si se compara con las desorbitadas cifras de violencia sexual, los ataques o discursos de odio y muchísimas otras opresiones, parece que la tolerancia es algo bueno. Sí. Tolerar que la gente exista es, en algunos sectores, el clímax del progresismo. La clave para una sociedad armónica. Pero este concepto se basa en que hay personas neutrales, que existen y ya, mientras que quienes deben ser toleradas son, cuanto menos, las otras, las diferentes, las raras.

Pero la mirada puede educarse. Para eso, hay que escuchar y aprender todos los días. Y no estoy descubriendo nada nuevo. Sin embargo, no está de más recordar que participamos a diario en dinámicas de privilegio y opresión. Y en ese mecanismo, la tolerancia es un parche con estampado de flores.