Gabriel lloraba de noche porque dolía menos. Cerraba los ojos para cicatrizar las heridas de ese presente tan injusto que desafió de golpe la inocencia de un niño de 12 años. A Gabriel lo humillaban por amar en aquel patio donde nos hicimos un poco peores. Todo era ruido en ese mundo masculinizado que no entendía y lo destrozaba por dentro. Suplicaba ser invisible en la dictadura de la burla que lo conducía al paredón de la mofa juvenil. El miedo y el silencio eran los compañeros impertinentes en ese viaje de culpa a ninguna parte. 360 días de insultos y humillaciones que soportaban las aulas sin alma de aquel instituto que todavía le debe una disculpa. Fuimos los hijos de los noventa en una década que tan pocas veces abrigó el frío polar de la incomprensión. Todavía recuerdo las paredes necias que soportaban el «maricón» tallado por los hijos miserables de los padres culpables. Imposible olvidar los insultos que condicionaban el llanto desconsolado de aquel niño que quería subsistir en paz en la fiesta de los hombres valientes. A Gabriel le robaron la adolescencia, pero jamás sus ganas de vivir entre tanta iniquidad. Malditos los profesores insensatos que ignoraron a sabiendas el sufrimiento de aquel niño bajito que tantas veces rezó a un dios que apenas lo escuchaba. Pudieron ser los testigos arrepentidos de su historia, pero mudaron en los agentes pasivos de su tormento. Gabriel era diferente, extraordinariamente ingenioso e inusitado, pero exageradamente diferente al resto de la clase. Y sus padres lo sabían, pero mugían como bestias esperando a que “esa bobería se le pasara al niño”. Y claro que no se le pasó, como tampoco su satisfacción encubierta jugando con las muñecas prohibidas y soñando con príncipes azules que lo hacían dichoso y auténtico en ese arcoíris que quería vivir. Gabriel tuvo la mala fortuna de no ser aceptado en su propio hogar, disimulando como podía una forma de entender la vida que más temprano que tarde lo convertiría en el gran hombre que demostró ser. Su delito fue el anhelo de una plenitud restringida a los que amaban a las mujeres; ya no cabían excepciones en la tradición impuesta de desearnos como siempre. Nos enseñó a todos a querernos mejor, a asumir con rigurosa lealtad los valores de respeto a la diversidad de orientación sexual y de género. Gabriel nos descubrió la virtud sanadora del perdón en un juicio popular que siempre castigaba al más frágil. Después de la sosegada abjuración que dedica el paso del tiempo, he seguido sus éxitos con el orgullo innegable de una generación arrepentida. Gabriel fue la dignidad contra el miedo, y es hoy el profesor que nunca tuvo, el custodio docente de la diversidad y la tolerancia en el entorno escolar más cuestionable. Gabriel prometió que llegaría un día en el que todos los niños y jóvenes puedan sentirse seguros y libres para abrazar, amar y sentir. Les debemos de inmediato un mundo más inclusivo y respetuoso. Al final, su historia fue el mejor ejemplo en el peor momento.