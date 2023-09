El último libro que publicó Cándido lo tituló ¿Qué es la dignidad? Me imagino que la mayoría –especialmente la mayoría de los periodistas jóvenes, que suelen saberlo todo– no recuerdan a Carlos Luis Álvarez, un periodista excepcional, al que hay que leer como a Lope, a Cervantes, Juana Inés, a Galdós o a Pla. Una de las mejores prosas que se consiguió jamás en un periódico español del siglo XX, alejada además de la habitual retórica abarrocada y petulante del columnismo español. Su modelo era la edad de plata del latín: una escritura precisa, límpida, lacónica que sostenía siempre un argumentario de ideas y conceptos. Cándido estuvo fastidiado en los últimos años por el cáncer que terminó por matarlo. No sé si ya sabiendo que la flecha mortal ya vibraba en el aire escribió su último libro: un ensayo magistral escrito con voz fuerte y baja.

La dignidad es lo que nos constituye como seres humanos. Reclama la individuación plena y consciente, la autonomía del yo, el derecho a respetar y ser respetado. Un sujeto que no respete a nadie no se respeta a sí mismo y es indigno. Una precondición de la dignidad, por supuesto, es la intimidad. No la privacidad, por supuesto, porque, como dice el mismo Cándido, la privacidad no es otra cosa que la imagen que el sujeto pretende proyectar de su intimidad. Eso es lo que hoy agoniza. Desde hace años estoy impactado. La mitad de la gente que conozco expone su vida constantemente en las redes sociales: fotografían a sus padres semimoribundos, se fotografían a sí mismos a punto de entrar en un quirófano para una liposucción o una sesión de quimioterapia, aparecen besándose con su pareja sobre los restos de una pizza, corriendo en la playa con sus hijos, durmiendo una borrachera, puteando ligeramente a su mascota, bailando un ritmo estúpido pero hipnótico, anunciando un amor eterno o un desprecio ferozmente militante, comentando la muerte de María Teresa Campos, opinando incansablemente sobre todo y todos, da lo mismo de lo que se trate. Nadie se resigna al silencio. Se detecta en toda esta zarabanda una increíble resistencia al silencio, a aprender a estar consigo mismo sin dar testarudo y pueril testimonio de uno mismo, a justificarse, a inundarse de una realidad que solo es un conjunto de filtros y no de uno mismo. A mí me parecen relatos, cuentos, fotografías y videos de gente sustancialmente aterrada. «Las experiencias, si uno vive para coleccionarlas», apunta Pablo d’Ors, «nos zarandean, nos ofrecen horizontes utópicos, nos emborrachan y confunden». Si además mi experiencia favorita es mostrar mis experiencias en Twitter, Instagram, Facebook o Tik Tok este delirio se multiplica hasta la más completa chifladura, hasta la destrucción de cualquier lucidez. Es una nana tartamuda y veloz para niños asustados. Debemos liberarnos de toda esta basura y cuanto antes mejor. En las propias escuelas debería desintivarse activamente el uso de las redes sociales. Por supuesto que no se podrá hacer. La incorporación a una red social se considera un derecho individual, como tener un coche, pedir crédito a los bancos y chifladuras similares.

Porque la dignidad está en juego, es decir, el respeto a uno mismo y a los demás, la practica del silencio y la contención, el humor de no ser nada y al mismo tiempo todo y metabolizarlo, el aprendizaje arduo de la indiferencia y la soledad. «La dignidad es silenciosa», escribió Cándido, «hay siempre un poso de amargura en ella y depende exclusivamente de cada uno de nosotros… Cuando la razón es aplastada o ensordecida, el perfume de la dignidad la sustituye… Es el último agarradero del ser humano cuando la razón es imposible, y asegura contra toda esperanza, y también contra todas las apariencias, la difícil obra de hacerse persona». Cuando la razón es imposible, subraya el maestro, es decir, cuando la razón no puede esconder la muerte venidera, ni el dolor y el error que ha sido la raíz de una vida cruel, ni la traición de amadas y amantes, ni la memoria interminable de la soledad.