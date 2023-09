Desdecirse

Dicen que se coge antes a un mentiroso que a un palomo cojo. No es verdad. Hay gente en el palomar que suelta trolas como ruedas de molino. Pero sostienen que no mintieron, sino que han cambiado de opinión. Es el caso de nuestro bien amado Pedro Sánchez, que se ha desdicho tantas veces de lo dicho que uno ya no sabe si es diego, digo o el cigala.

El nuevo capítulo de La Casa de los Líos en que se ha convertido España es la amnistía que los independentistas catalanes le han exigido a Sánchez a cambio de hacerle presidente. Como nadie se fía de él… O mejor dicho, como mucha gente le considera capaz de cualquier cosa por seguir en el poder, se ha levantado una enorme ola de indignación ante la sola posibilidad de que se avenga a hacer lo mismo que hizo con la modificación del Código Penal y el indulto a los políticos catalanes presos. O sea, a los presos políticos de España. El ex presidente Aznar aseguró esta semana que estamos viviendo unos momentos dramáticos porque «existe un riesgo cierto existencial para la continuidad de España como nación» y llamó a una movilización social. A la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, faltó tiempo para acusarle de «golpista» y preguntarse retóricamente si «lo próximo será un alzamiento». Hordas del PP armadas con charranes y corbatas azules tomando el cielo por asalto. Espeluznante. No sé en qué recóndito espacio del Sanchismo –que no es el socialismo– anida la ilógica de que tú puedas hacer y decir lo que se salga de los bemoles sin que nadie tenga el derecho a criticarlo so pena de ser acusado de fascista. Pero así está el patio. Al mismo tiempo, la inmensa corte de admiradores del régimen se han alineado con la nueva versión del antes no, ahora sí del rey de las trolas, siguiendo su ejemplar ejemplo. Muchos de los que ayer consideraban las exigencias independentistas como un chantaje inaceptable y afirmaban –con vehemencia– el carácter ilegal de una amnistía y un referéndum, están masticando sus palabras sin papas, que están muy caras. Es claramente injusto y apresurado acusar a alguien de hacer algo que no ha hecho. Pero la derecha nos descubrió la guerra preventiva y a su favor está que Sánchez no ha hecho otra cosa que faltar a su palabra. O, en su versión, cambiar de opinión. Prometió que iba a traer a Puigdemont agarrado por sus partes y ha terminado enviándole una paloma mensajera con un ramo de olivo en la nariz. Digo en el pico. El muy honorable exiliado de Waterloo, que se firma KRLS en las redes sociales (como Carlomagno en los documentos reales) no se fía ni uno de sus lustrosos pelos de Pedro Sánchez y le ha dicho que antes de entrar en Belén quiere tener en las manos los pelos de la burra. Como bien sabe cualquier guachinche, no se puede vivir de los fiados. Quedan dos meses para saber si se paga o no al contado.