Ayer empezó a funcionar la máquina legislativa canaria, o sea, el Parlamento, con una importantísima novedad: a los de la infantería de la prensa nos pusieron café y refrigerio. Se nota que ya es de dominio público el nivel de miseria salarial que se padece en este oficio.

Pero quitando este prometedor detalle, resulta que la oposición le saltó al cogote al Gobierno al primer segundo del combate parlamentario, para que se vaya viendo el caminar de la perrita. Los nuevos aún no han empezado a despegar los chicles que están debajo de las mesas de los despachos y ya están recibiendo estopa.

Los socialistas, resituados en la bancada de la oposición, parecen anormalmente crispados por la pérdida del poder. Y tal vez por eso han optado por elevar el listón de la crispación desde el minuto uno del partido. Aunque mal puedes juzgar a quien lleva menos de sesenta días con el culo en la silla.

Varios portavoces socialistas, santamente indignados, han lamentado el fracaso en la escolarización de niños de 0 a 3 años alegando que las obras para las nuevas aulas estaban ya licitadas y que todo obedece a un perverso plan de los nuevos gobernantes para favorecer a los centros privados.

Pero hay un grave problema de solidez argumental. La oposición –o sea, el anterior gobierno– asegura que las licitaciones se realizaron en junio de este año. Eso equivale a admitir que se hicieron muy tarde si se querían tener las aulas preparadas para el nuevo curso. Lo importante de las obras no es cuando se licitan: es decir, se publican y se abre el periodo de presentación de ofertas. Lo que cuenta es cuándo se adjudican, que fue en los meses de julio y agosto. Es a partir de ahí cuando se ponen en marcha realmente las obras. Hay que ser muy osado para denunciar torticeros intereses encaminados a retrasarlas cuando las fechas te retratan a ti más que a quien acusas.

La elección del terreno, decía Xun Zu, es fundamental para ganar una batalla. Si fuera cierto, el principal partido de la oposición se ha equivocado en esta escaramuza. Parece un hecho evidente que al pasado Gobierno se le pasó el arroz, sacó las obras a concurso muy tarde y admitió matrículas de alumnos para plazas que no tenía disponibles. Vendió la burra antes de tiempo.

Creo que no se trata de un acto premeditado para dejar un pufo al nuevo Gobierno. Entre otras cosas porque todo el mundo en el Pacto de las Flores estaba convencido de que iban a repetir y no se habrían hecho la puñeta a sí mismos. Se trata de algo más humano y más sencillo: simplemente es que unas cosas se hacen bien y otras mal. Y no hacen falta trolas para justificarlo.

El primer tiro de la oposición le ha salido por la culata. Pero la cosa promete. Esta legislatura va a ser muy ácida. Es culpa del puñetero cambio climático: fuera del poder hace un frío polar.