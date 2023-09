El jueves pasado tuvo lugar el acto solemne de apertura del año judicial. Eso es como el pistoletazo de salida, o algo así, como un mandato de a trabajar que dictan los que mandan en el Poder Judicial, ese poder cuyo Consejo General suma cinco años sin renovarse.

El Poder Judicial, en teoría y según te enseñan en la carrera, es el tercer poder del estado –al menos eso pensaba–, pero hoy no es así. Comparto, muy a mi pesar, aquella frase que se le atribuyó a Alfonso Guerra cuando llevó a cabo la reforma del Poder Judicial en el año 1895 –aunque el lo niega–: «Montesquieu ha muerto».

Montesquieu era un filósofo francés que defendía la independencia de los tres poderes del Estado, esto es: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y hoy palpo, con un descaro descomunal, que eso ya no existe. Por más que he intentado seguir defendiendo esa división y buscar razonamientos en contra, me doy de bruces con la realidad. Parece que tenemos que aprender a aceptar el hecho y la liquidación de la estructura político social creada en el 78.

Esta ruptura patria de los principios del francés no es más que una consecuencia de los acontecimientos pasados, presentes y los venideros. El propio presidente del Supremo en el acto solemne, que presidió el rey, el pasado jueves centró su intervención en la salud de la democracia y su relación con el Poder Judicial. Para Marín Castán, la Justicia debe estar por encima de los «intereses partidarios» y centró su discurso en cómo mueren las democracias y, entre otros motivos de este deceso, está el debilitamiento de la Justicia.

Y es que a esto hay que sumarle que tengo siempre muy presente las respuestas de Sánchez en aquellas declaraciones en la radio cuando, a preguntas de su interlocutor , respondió con total descaro: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?».

Después escucho el discurso del fiscal general del Estado en el escenario de apertura y, muy a mi pesar, tengo que darle credibilidad y alto grado de razón a la frase que se le atribuyó a Guerra. «Montesquieu ha muerto».

Este último –Guerra–, junto a Felipe González, han salido a la palestra estos días. Y no están nada cómodos con la situación que se nos avecina, entre otras, con el hecho de que un 1% decida sobre el resto, que se pretenda pasar de un sistema democrático a uno no democrático. Incluso llega a pedir al presidente en funciones que no dé su brazo a torcer con los separatistas para facilitar su investidura con una amnistía. Esto sería terrible para la salud de la convivencia y para seguir pensando –no creyendo– que todos somos iguales ante la ley.

La gobernabilidad del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, depende de las negociaciones de un 1%. Este es el que decide quién será o no presidente del Gobierno. O se someten a los pedimientos de los separatistas o parece que nos vamos a unas nuevas elecciones en enero. Por sentido común, una minoría no puede imponerse a una mayoría, pero eso es lo que ha pasado y está pasando.

En caso de ocurrir –el sometimiento de Sánchez–, yo, como Guerra, no me resigno. La Ley debe ser como la muerte, que no exceptúe a nadie.