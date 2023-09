Cada día de la vida es como una jugada de póquer. Te dan las cartas cuando sales de la cama y tienes qué decidir qué hacer con ellas. A ver, te has levantado con una neuralgia, por ejemplo. Esa es una de las cartas. Además, tu madre se acaba de caer en el cuarto de baño y se ha roto la cadera: la tienes que acompañar al hospital. Esa es otra de las cartas. De las tres restantes, hay un par de ellas que no están mal y otra que ni fu ni fa. En este juego de la vida no hay descartes. No puedes cambiar el accidente de tu madre por un catarro de tu hijo, así que ¡a comenzar el día! Es posible que el dolor de cabeza desaparezca de manera espontánea a media mañana. Ocurre a veces, pero no sabes de qué depende. ¿Te tomas esa pastilla que te afecta al estómago o esperas a ver qué ocurre? Hay neuralgias que empeoran si no las cortas de raíz en el momento mismo en el que aparecen. ¿Será esta de hoy una de ellas?

No nos alarguemos. Supongamos que, mejor o peor, vas saliendo adelante. Has llevado a los niños al colegio (era su primer día de curso) sin que notaran tu malestar y has arreglado lo de tu madre con un hermano que está en el paro. Entre tanto, como has ido escuchando las noticias en el coche, te has enterado de lo del encuentro, en Bruselas, entre Puigdemont y Yolanda Díaz y todo lo demás. Es un asunto que te concierne en cuanto ciudadano o ciudadana, pero no sabes si debes alegrarte por ello o no. Hay en las tertulias gente muy cabreada y gente que observa el hecho como un movimiento táctico, de cara a la normalización de las relaciones con Cataluña, etc. Podrías decidir que el asunto no te importa, pero lo cierto es que te importa en la medida en la que te gusta tener opiniones sobre lo que ocurre. La neuralgia ha ido y ha venido, como desafiándote, lo que te ha puesto un poco de los nervios. Ahora, pues, dudas si tomar el paracetamol o un ansiolítico. No sabes qué sería más eficaz. Finalmente, después de un día agotador, te tomas el ansiolítico para dormir. Sueñas que estás jugando al póquer y te acaba de salir un full.