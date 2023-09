Otoño al rojo

Los líderes de la izquierda en Canarias están cabreados con el mundo. Todavía no han digerido el sopapo electoral. Por eso se escuchan cosas tan peregrinas como una santa indignación progresista con el hecho de que haya aumentado el número de ricos en las islas. A veces es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y confirmarlo. Chacho, si ahora hay más ricos y resulta que estuvieron ellos gobernando los últimos cuatro años, ¿no sería mejor que pasaran de puntillas sobre ese tema?

Más acertados han estado criticando ácidamente que el nuevo Gobierno de Coalición y PP haya pegado un frenazo en sus planes de rebajar la imposición indirecta en las Islas. La excusa es que el PSOE les ha dejado un agujero de quinientos millones en Sanidad, un área milagrosa donde cuanto más dinero pones más listas de espera tienes.

En realidad los nuevos gobernantes están acojonados con los recortes fiscales que anuncian desde Bruselas y Madrid. Por eso no quieren tocar el grifo que lleva recaudados más de mil millones en lo que va de año a costa del costillar de los consumidores. La oposición les reprocha, por un lado, de incumplir su palabra, pero, por el otro, les acusa de cumplirla, por haber eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Ya ves.

El impuesto a las herencias es confiscatorio e injusto porque grava una riqueza que ya pagó impuestos cuando se creó. Pero la izquierda tiene una perreta histórica con el asunto, porque cree que solo lo pagan los ricos. No es verdad: más de dos mil personas en Canarias renunciaron el año pasado a sus herencias por el fisco y las deudas. La realidad es que los pobres no heredan sino la pobreza y los ricos tienen mil maneras de eludir al fisco o, simplemente, pagar. Los que cascan, como siempre, son los de la clase media. El impuesto a los muertos es un robo.

Aún es pronto para juzgar al gobierno o a la oposición. Solo han empezado a asomar la patita y no han terminado de desembarcar en el nuevo escenario. Pero, además, nos estamos moviendo en los prolegómenos del gran incendio del otoño. Uno que tapa nuestros asuntillos locales y está haciendo correr ríos de tinta.

Alfonso Guerra, viejo e ilustre socialista, dijo esta semana que la amnistía a Puigdemont y los suyos es una condena a la Transición. Muchos ministros han dicho, en el pasado, que no cabe en la Constitución. Que es justo lo que piensa una considerable cantidad de socialistas que están tragando hiel en silencio.

Pedro Sánchez no solo tiene jurídicamente complicado aprobar la amnistía y pactar un referéndum vinculante en Cataluña, que es lo que exige Puigdemont. La clave está en que esta vez no va a poder hacerlo sin desgarrar al PSOE. La poderosa maquinaria del Estado, amenazado en su propia supervivencia, también se ha puesto en marcha. Me temo que esta vez, cuando el famoso mago de la supervivencia intente sacar el conejo de la chistera, se va a encontrar con las orejas de un tigre.