Pídeme lo que quieras

Me encanta todo lo que esconde un titular así. Sentir la pasión por mejorar la vida de las personas es la mayor manifestación del servicio público de éxito. Esconde el deseo de agradar, de sentir eso que la otra persona está sintiendo. Desear ir más allá; es más que ponernos en el lugar de la otra persona, es querer cambiar ese sentimiento para que se sienta especial. Es implicarte en la solución, saborear juntos el desenlace de esa cuestión tan importante para otras personas.

Y, como me gusta decir, sin esperar absolutamente nada a cambio. Quizás, incluso, puedas percibir a medio plazo un desapego de esa persona hacia ti, pero no pasa nada. Nuestra motivación debe de ser un componente interno, independiente del feedback que puedas recibir; ya no porque sea positivo o negativo, sino porque en ocasiones ni llega. Cuando somos gestores públicos nos enfrentamos a una especie infinita de problemas, es un sin parar del que tenemos que tomar conciencia. Además, la ciudadanía tiene una capacidad enorme de olvidar, a gran velocidad, la buena gestión; realmente, el ser humano en general vive en esa percepción. A veces, pareciera como si lo importante fuera solo lo que hiciste ayer. Y eso puede generarnos cierta frustración. Podemos gestionarlo muchísimo mejor si somos capaces de no alterar nuestra Hoja de Ruta por esos condicionantes externos.

Mantenernos en nuestro equilibrio tiene que ser un deporte diario, o por lo menos cada 48 horas. Nuestra fusión con el equipo es una poderosa herramienta, y verbalizar lo que nos ocurre en esos momentos nos beneficia enormemente. Diseñar una estrategia de Marca te aporta una seguridad personal muy grande y, a la vez, suele ser ese punto de soporte emocional al que puedes recurrir en esos momentos más difíciles. El diseño de tu Marca conlleva un repaso muy revelador sobre ti. Te reafirmará y te aportará valor.

El establecimiento de una Marca Política y Personal nos hace dedicarte tiempo y, sin quererlo, porque apenas lo tienes, se hace productivo para ti porque lo vas aplicando en tu día a día. En muchas ocasiones vamos sistematizando comportamientos, más que transformándolos. La figura pública se resiste a ese cambio, es natural. Quizás es que cuando hablamos de transformación, en psicología, no nos referimos tanto a cambiar, sino a reconocernos, ajustarnos y desarrollar estrategias personales para convivir plácidamente con nosotros… Somos valiosos, muy valiosos; quizás es que necesitamos solo ser percibidos así, solo es eso, y aplicando el acompañamiento de un profesional de la psicología irás a mucha más velocidad. Ser infalibles es una utopía. Más bien, seamos conscientes de lo contrario y preparémonos; es interesante parar para planificar, es la base de la delegación.

El viaje de un cargo público es similar a un vuelo en avión. Ese preparatorio de la Ruta de Vuelo, ese diseño, ese check list, ese cuidado por cuidar el protocolo tan exigible y con tanta presión para ser elegido; la campaña, la exposición constante, la duda de llegar o no llegar, la presencia de esos miedos que nos ayudan, porque adormilan a nuestro ego.

Y, de pronto, despegamos; esos primeros días de adrenalina, esa nube que atravesamos con la fuerza, sentimiento de poder y fascinación de saber que estamos al mando de esa institución, consejería, área, diputación, ayuntamiento, gobierno… En esa etapa nos puede mucho más la energía y nuestra pasión por nosotros, casi todo nos ilusiona, y es esa sustancia positiva y orgánica la que nos nutre: nos gustamos para gustar.

Y aunque existan turbulencias, vamos adquiriendo altura, y como si de un vuelo real se tratara, vamos sobrevolando una realidad diferente, nuestra visión cambia, porque la naturaleza de tu gestión te lo provoca; no se trata de ser bueno o malo, mejor o peor, es de alguna manera una variable que está ahí.

Una vez que somos conscientes de que hemos sido capaces de levantar vuelo, nuestro autoconcepto crece, y podemos distanciarnos a nivel personal, perder esa cierta timidez atractiva que generaba protección en los inicios. La seducción es un elemento muy interesante de liderazgo y, curiosamente, ese misterio se desarrolla por nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un elemento de atracción.

Cuando queremos ser elegidos como candidatos, somos vulnerables; cuando estamos en campaña, seguimos siéndolo; cuando estamos conformando nuestros equipos, no dejamos de serlo. Sin embargo, cuando rozamos el poder nos sentimos protegidos, aunque no somos conscientes de ello. Y además sabemos que tenemos que protegernos para conservarlo; y cambia nuestro funcionamiento, sentimos que ya no somos del todo libres… Por el contrario, como vemos en la sociedad, los liderazgos más potentes son los que sienten y muestran pocas ataduras y altos indice de libertad, puro deseo en potenciar su esencia…

Conservar nuestro origen es el secreto. Y para ello necesitas cierto choque de realidad; la campaña permanente es un elemento reequilibrante. Una agenda pública también reduce el aislamiento; conservar los hábitos saludables sociales es fundamental; tus amigos, tus amigas, tu familia, tus aficiones, tu soledad, tus escapadas, tus padres, los reencuentros, compartir un encuentro escolar con tus hijos… Pero con el mínimo protocolo. Descansar es una exigencia; practica ese tip que ya he contado en otros artículos: las minisiestas de 20 minutos… El optimismo empieza en el descanso y en tu orden, el que decidas, pero el que te represente.

Y sí, pídeme lo que quieras es esa sensación que trasladamos los psicólogos cuando nos sentamos con un cargo público, un dirigente, un candidato que nos pide ayuda, que confía en nosotros, que representa nuestro desafío, que desea aterrizar una y otra vez para despegar a maravillosos objetivos. Mejor pequeños vuelos cortos a destinos maravillosos que un transoceánico donde te lo puedes estar jugando todo. La necesidad de resetear constantemente solo te da poder, poder del bueno.

