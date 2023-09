Notas neurálgicas

1. El terror de apoyar a Pedro Sánchez. Hay quienes sostienen que Fernando Clavijo y los barones y baronesas insulares de Coalición Canaria se sentirán muy incómodos cuando, finalmente, de vean obligados a votar favorablemente la investidura presidencial de Pedro Sánchez. Quizás los tinerfeños y palmeros especialmente, porque su base electoral, inequívocamente centroderechista, abomina del secretario general del PSOE. Yo sospecho que todas esas reflexiones son sustancialmente pollabobescas en una coyuntura tan gaseosa como la que atraviesa la política española. Porque actualmente nadie sabe lo que ocurrirá, salvo que Alberto Núñez Feijoo no se convertirá en el próximo jefe de Gobierno. Es ya de chiste desvergonzado escuchar las críticas socialistas: un mes tirado a la basura porque el gallego no puede formar gobierno de ninguna de las maneras. No fue Núñez Feijoo el que estableció ese plazo, sino la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol, y no lo hizo pensando en la investidura del líder del PP, sino para conceder el máximo tiempo negociador el PSOE bajo a luz o entre bambalinas. Los socialistas van de sobrados y, a la vez, chapucean lo suyo. Por eso se negaron a negociar absolutamente nada – y así siguen – con CC, salvo esa llamada intempestiva de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la diputada Cristina Valido, prometiéndole las guaguas gratis «incluso hasta finales del próximo año». La negociación de la Mesa de la Cámara Baja se había atascado y ERC amagaba con romper la baraja, y entonces se acordaron de los coalicioneros y llamó la fachendosa ministra. Veinticuatro horas después, de nuevo, silencio.

2. No, votar por Sánchez no va a hundir a CC en Tenerife y La Palma. Porque no se va a notar gran cosa. La tesis de un servidor es esta: en tres, quizás cuatro semanas habrá una propuesta de amnistía enmascarada en la mesa del Consejo de Ministros. Ya para entonces se habrá reformado el reglamento del Congreso para esa estupidez de hablar en la lengua y dialecto que te plazca: hablar en catalán, en gallego o en vasco, en valenciano o en bable, te convertirá en mejor diputado, si no en mejor persona, y sin duda contribuirá a debates más constructivos, más inteligentes, más feraces. Habrá una escandalera impresionante, pero los de Junts per Catalunya votarán por Sánchez para una legislatura de entre un año y año y medio: amnistía, una quita sustancial de la deuda pública catalana que asumirá el Estado, reactivación de esa ya amojamada mesa de diálogo entre Gobierno español y Gobierno catalán, pero sumando ahora como agentes activos a los partidos independentistas. Y con un tío del Rosellón –muy relator él– tomando nota entre los bostezos dislocadores y las declaraciones históricas. Con ese conjunto de logros prodigiosos, que JxC y ERC se currarán con cierta colaboración disimulada, Pere Aragonés disolverá el anticipadamente el Parlament a mediados o mejor a finales del próximo año. El mesías de Waterloo será el candidato de su organización derechosa y supremacista. Puigdemont convertirá a Sánchez en presidente declinante y fugaz y Sánchez elevará a Puigdemont a presidente triunfal y carismático. Es harto difícil que en esa secuencia de órdagos, embolados, apaños, farsas y trapacerías se puedan aprobar unos presupuestos generales del Estado. Estamos abocados a una crisis política e institucional de una gravedad extraordinaria. 3. Yo sospecho que si Clavijo y Domínguez, seguros y reaseguros, no bajan el IGIC no es tanto por los agujeros que dejó el Gobierno de Ángel Víctor Torres, sino porque la financiación estatal de la Comunidad autónoma –casi el 75% de las perras que gasta el Ejecutivo se transfiere desde Madrid– es ahora mismo una incógnita, lo cual resulta –también– políticamente escandaloso en un momento en que parpadean algunas señales de alarma en la dinámica económica española. Hemos dejado atrás los viejos tiempos de la estabilidad. Las élites políticas españolas han creado su propio cisne negro y amenaza con arrancarnos los ojos. Aquí, en Canarias, todas las administraciones públicas deberían tomar nota: alerta, precaución y planes de contingencia.