Consenso y postración

Escucho en una cadena de radio a Ángel Víctor Torres, con la respiración agitada, malherido su solidario corazón, solicitar que todas las administraciones públicas cumplan con su tarea para atender como el debido la situación de los miles de migrantes africanos que han llegado a Canarias en los últimos dos meses. Por supuesto, sin aportar una propuesta concreta, aunque cargado de una indignación llena de humanidad. El mayor responsable institucional en este espanto no es el Gobierno autónomo ni los ayuntamientos, sino obviamente el Gobierno central, que hace ya más de un lustro preside el compañero Pedro Sánchez. Por eso precisamente Torres intenta diluir la responsabilidad política y competencial entre todos los agentes que puede llevarse a la boca. El otro líder invicto de la oposición, Román Rodríguez, denuncia con horror la fiesta fiscal que ha organizado para los ricos los coalicioneros y conservadores. 18 millones de euros. Un dineral. Unas 6.700 personas acumulan en las islas una riqueza equivalente al 56% del PIB de Canarias; hace apenas cuatro años, cuando Rodríguez asumió la Consejería de Hacienda, llegaban al 48%. Ocho puntos porcentuales, una desigualdad galopante y la mayor concentración de riqueza de la historia canaria es lo que dejó el Gobierno anterior. Y montan ese estúpida indignación postiza para arañar un minuto de propaganda. Yo ví con estos ojitos estragados por los titulares a un vicepresidente del Gobierno en la cubierta del yate de uno de esos 6.700 afortunados caballeros, anclado a la altura de Mogán. A ver si un día sacan la foto de la gaveta y te callan la bocaza.

Con la rebaja del IGIC, en cambio, el actual esquipo gubernamental se tienta la ropa. Desde el final de la pasada legislatura la oposición y los medios se maliciaban importantes desviaciones presupuestarias. El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, advirtió incluso, medio en serio medio en broma, que Coalición esperaba que la sorpresa “no fuera demasiado desagradable”. Al Ejecutivo de Torres le pasó lo que suelen ocurrirle a gobiernos de izquierdas que frangollan un programa en una semana y que además –es necesario reconocerlo– se tropezó con una pandemia que conllevó cierta parálisis económica coyuntural, pero grave: las debilidades del modelo de crecimiento económico de Canarias – y sus consecuencias en la débil cohesión social del país -- volvieran a hacerse manifestarse en todo su oscuro esplendor. La expansión del gasto no se diseñó ni se ejecutó estructurada y ordenadamente: se abrió la espita y los expedientes de modificación presupuestaria y las autorizaciones de gasto extraordinario florecieron. Una cantidad aun no concretada de nuevo gasto estructural decidido y asumido por el Gobierno se ha financiado con fondos extraordinarios. Mientras se generaba todo esto Rodríguez repetía en la tribuna que jamás se había gestionado Canarias tan magníficamente que con su sapiencia al frente de la Consejería de Hacienda y Presupuestos. Ahora se ha descubierto un agujero de más de 500 millones de euros en el área de Sanidad. Aunque todos los equipos políticos que recuerdo dejaron al Gobierno lleno de quesos gruyere – porque no, esta nunca ha sido una Comunidad inmejorablemente gestionada – semejante socavón es realmente impresionante: una especie de huida hacia delante desde el convencimiento de que las elecciones estaban ganadas y que tanto la recaudación fiscal como la ayuda de Madrid y Bruselas podrían socorrer cualquier exceso. No fue así. Y eso es lo más preocupante. La tentación ambiental –las reacciones en el ámbito tributario así lo atestiguan– es emular en Canarias el letal bloquismo instalado en Madrid. Sería terrorífico. Es imprescindible la construcción de un nuevo consenso basado en reformas –tributarias, educativas, sanitarias, administrativas, competenciales– que sean asumidas como propias por las principales fuerzas políticas. Si no, no será posible mejorar la productividad, consolidar empleo, afianzar una sanidad pública sostenible, fortalecer el sistema educativo, reclamar exitosamente las competencias estatutarias. Sobre todo en un contexto de inestabilidad política, moderación del crecimiento y rigores bruselenses.