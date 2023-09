“Nuestra ruta” y la de ellos

Después de la cumbre entre España y Marruecos el problema de la emigración ilegal parecía resuelto. Nos dijeron que las cifras estaban bajando. «Miren las olas, toletes», advertían los expertos: con mal tiempo la gente no se echa al mar, aunque esté desesperada. Pero los ministros, desde Madrid, solo ven las ondas que rizan las calmadas aguas del Manzanares.

La verdadera clave la dio el presidente Sánchez. En una entrevista le preguntaron por el preocupante incremento en la cifra de migrantes y se enojó. ¿Por qué me dice usted eso? «Nuestra ruta», la del Mediterráneo, está perfectamente controlada. Eso vino a decir. En el espacio mental mesetario, que es donde se mueve el godo, la ruta Atlántica, que conduce a las Islas, no supone ningún problema. No existe.

Y tienen sus razones para pensar así. Las miles de personas que acaban en el fondo del océano, o las pateras llenas de cadáveres que se alejan flotando hacia la nada, dejan de ser un problema. Y las que logran llegar a Canarias desembarcan en una cárcel natural. Siete prisiones insulares desde las que no pueden ir a ningún sitio. Aquí son registrados, tabulados y ordenadamente devueltos hacia el primer país con el que, previo pago de tanto por cabeza, se alcance un acuerdo. Lo paga Europa con fondos dedicados al nuevo negocio circular de la migración: las mafias cobran por el transporte a los que quieren llegar a Europa y los países cobran de Europa por volver a recibir a los supervivientes. Negocio redondo para todos, menos para los que no sobreviven.

En Canarias, el número de llegadas de este año ya supera las once mil personas, muchas más que el año pasado. Pero lo que ha disparado las alarmas es que la arribada irregular de migrantes por mar a la Península y a Baleares se ha incrementado. Casi diez mil migrantes han elegido la ruta española. O sea, «su» ruta.

Después de tanto presumir de cómo los acuerdos con Marruecos habían contenido la migración, el Gobierno de España se ha quedado, casi literalmente, con el culo al aire. Sobre todo, porque una cuarta parte de los migrantes son de origen magrebí. Pero es que los mensajes que se emiten en cuestiones migratorias son contradictorios. Hemos pasado de la alfombra roja del Aquarius a taparnos la nariz cuando en el país vecino se dispara a las embarcaciones que quieren tirarse a la mar.

Vamos del tingo al tango, como una gallina sin cabeza. Bruselas pone dinero, pero exige que los países frontera sean alambradas. Y así seguimos. La tragedia de la valla de Melilla –horas y horas de televisión, de indignación parlamentaria y de paroxismo humanitario, ¡oh, sí!– pasó hace apenas un año. Pero ya es historia. Ahora nos emocionamos con los perritos rescatados del fuego. Es tan corto el amor… Pero es más corto el olvido.