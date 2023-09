Tufillo a urna

Las grandes televisiones han creado el relato de que las elecciones al Congreso de España son unas presidenciales. En realidad elegimos 350 ilustrísimas totorotas para que representen a todos los ciudadanos del país, pero nos hacen ver, con éxito, que se trata de elegir un presidente.

Los últimos comicios se polarizaron en “acabar con el Sanchismo” o apoyarlo. Ya conocen los resultados. A Pedro no le bajan del Falcon ni con agua hirviendo. Perdió las elecciones, pero ganó la supervivencia. La derecha no tiene los votos suficientes para gobernar porque necesita al independentismo de derechas. Y esos, antes que al mercado ponen al país. O sea, su país. Antes pedían pasta por paz. Ahora exigen soberanía por poltrona. La independencia no estaba en el terrorismo, ni en el tsunami, estaba en las urnas: rompiendo el Estado desde dentro. ¡Ma quale idea!.

Canarias, a todo esto, anda debilitada. La sociedad aborigen tiene la costumbre consuetudinaria de votar mayoritariamente por los partidos dirigidos desde Madrid. Los nacionalistas canarios ayudan, porque se sacarían un ojo para quedarse tuertos a cambio de dejar ciego al otro. Y a todas estas, los diputados isleños, adscritos a los grandes partidos estatales, una vez obtenida el acta se integran culiparlamentariamente en las disciplinas de esas grandes fuerzas. Se puede argumentar que si no existiera esa cohesión el Estado sería ingobernable. Pero ¿qué Estado, si ya casi no queda?

España sigue bailando al ritmo que le toca la tele. Pasados los culebrones del verano (el crimen de Tailandia y un pico inapropiado) y agotadas las inundaciones —¡vaya con la sequía del cambio climático!— volveremos a la política. El presidente del País Vasco, Urkullu, para calentar motores, ha dicho que ahora que necesitan sus votos para llegar a Moncloa, es el momento ideal para “interpretar” la Constitución. O sea, portazo. Y los catalanes de Junts quieren independencia, además de la amnistía. Para tranquilizarnos, toda una vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha ido a Bélgica para reunirse con un prófugo de la justicia y hablar del precio de sus votos. Una gozada.

Pinta que vamos de cabeza hacia unas nuevas elecciones. Feijoo no puede gobernar, porque le huele el sobaco a Vox. Y Sánchez no podrá apoquinar el precio que le piden vascos y catalanes porque es muy caro. Así que habrá paripé y luego urna. Porque el otro camino será la independencia de las autonomías históricas. Y después de las de todas las demás. Vascos y catalanes rompiendo el hielo. Y luego, café para todos. O sea, adiós a la redistribución de las rentas de los territorios ricos a los pobres. Adiós al dinero de las pensiones, del paro, de la sanidad y la educación. Adiós a la teta. Y viva Canarias libre.