Seguir hablando sobre el calvo Rubiales no solo es una estupidez. Es una irresponsabilidad profesional. Calibras bien la extraordinaria demasía de este asunto cuando llevas varios días sin leer diarios ni frecuentar las redes sociales – vacaciones, por ejemplo – y al volver aterrizas en el Planeta Rubiales, donde todos los editoriales y las columnas conforman un complejo ceremonial de moáis calvorotas y berreantes. También los que van de lucidetes son insoportables: «Todo este circo lo monta el Gobierno de Sánchez para distraernos de sus negociaciones con Puigdemont». Espero que no. Si el Gobierno es capaz de conseguir esto estamos perdidos y Pedro Sánchez se morirá de viejo sin abandonar ni cinco minutos el Palacio de La Moncloa. Advertencia inútil esbozada en tres puntos: a) Ganar un torneo internacional de fútbol no es una hazaña que repercuta en la puñetera vida cotidiana de la gente; nunca lo ha sido y nunca lo será, jueguen hombres o mujeres, rinocerontes o luciérnagas; b) El fútbol profesional se ha construido desde hace décadas como una estructura mafiosa que comercializa un espectáculo y, por supuesto, para dirigir semejante entramado se selecciona a lo mejor de cada casa; c) El comportamiento del tal Rubiales es indecoroso, testoterónico y muy grosero, pero si debiera ser despedido no es por esa sucia prepotencia, sino por sus enjuagues como presidente de la Federación Española de Fútbol –incluida llevarse la Supercopa a Arabia Saudí sin autorización del Consejo Superior de Deportes y con mordidas por medio– tropelías a la progresía idiotizada de este país le dan exactamente lo mismo. Lo más preocupante del caso Rubiales es que sospecho que prefigura un nuevo modelo y una nueva dinámica en la esfera de la opinión pública totalmente ajena, si no contraria, a los anhelos habermasianos de un debate crítico y reglado, razonado y razonable. Se entrecruzan nuevas praxis discursivas: la opinión se esgrime como parte valiosa de la vida privada y la participación en la esfera pública es una manera de practicar, consolidar y difundir identidades grupales, políticas, ideológicas, religiosas, estéticas. Nadie pretende objetivar nada, debatir nada, razonar nada. Todo es un fragmentario y a la vez extraordinariamente denso vendaval identitario que parece eternizarse en las redes pero que no dura nada. Ya nadie admite ser él y sus circunstancias. Su opinión son sus circunstancias. Cada uno es uno mismo y su opinión inclaudicable, íntima, dolida y orgullosa a la vez, como la cicatriz de una operación quirúrgica o un accidente. Y lo que cierra y vivifica este monstruoso ejercicio de egotismo, furia identitaria, negativa al reconocimiento del otro y exclusión moral es que los políticos y los medios de comunicación –dos agentes principales de la vieja esfera pública– se transmutan en tuiteros, se lanzan a las justas, modifican la agenda informativa para perseguir aquello que alimenta la atención y las ganas de bronca opinativa, furia asertiva y exhibicionismo identitario de decenas de miles de personas en las redes. Los medios ya no configuran su propia agenda. Cada vez son más deudores, y deudores más complacientes, de esta pequeño infierno que no deja de propagarse.

La realidad es algo por lo que transita pero que tiene una importancia secundaria. Como les ocurría a los adolescentes letraheridos nos convertimos en protagonistas o actores de reparto de una novela que jamás escribiremos, pero desde la que opinaremos sobre cualquier cosa. Mientras tanto pasa la vida y las señales económicas, por ejemplo, son cada vez más preocupantes: caída de la facturación, quiebras, impagos, cierres de empresas, una inflación que no cesa. En el segundo trimestre de este año cerraron un 20% más empresas que en el mismo periodo de 2022. En Canarias casi una de cada cuatro. Millones de turistas y las ventas del sector servicio no remontan. Pero, entre nosotros, ¿qué payasete ese Rubiales, no?