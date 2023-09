Los analistas –hay que tener siempre un analista a mano– opinan, yo creo que con razón, que la era digital ha desvirtuado la labor de los periodistas, lo que publican los medios y eso afecta a aquello que denominamos la verdad. Los analistas son muy listos.

Desvirtuar la verdad es terrible, porque ello significa que se trasgreden, en el caso de la prensa, las máximas de lo que yo entiendo por periodismo: formar, informar y entretener, es lo que yo denominaba periodismo honesto. A lo mejor entretienen, vale, pero contando patrañas, bobadas y ñoñerías.

Yo no soy periodista, pero por ahora sí puedo opinar y sí analizo diariamente la comunicación –entre otras cosas– y es que en lo que respecta a la prensa digital, hay digitales realmente infumables, en los que tenemos que escarbar, como si estuviéramos cogiendo papas, si digo papas, para encontrar algo de veracidad en lo que cuentan, suelen ser muy detectables, suele abundar en sus contenidos la palabra «polémica». Y luego están los errores ortográficos y sintácticos y otras cancaburradas memorables, que nos sonrojan al leer. Otra costumbre más que se instaura, aquí vale todo y nunca pasa nada.

La era digital nos ha sumido en un mundo desconocido y a veces muy oscuro, que se oculta en el vacío de las redes. La ignorancia también se exporta y comparte, contribuyendo a que seamos cada vez más catetos pero con mucha información. Internet posee algo terrible, que son los perfiles ocultos que nos asustan y la venerable y tradicional dignidad de la prensa escrita se ha visto gravemente alterada –cosa en la que insiste mi amigo Juan– por ese mundo raro que no puede palparse, pero que se ha hecho dueño de nuestras vidas desde que despegamos los ojos hasta que los cerramos.

Leo en los digitales en general algunos títulos que no se corresponden con la información que les sigue; con tal de vender se desarrollan las teorías más estrafalarias sobre personas y acontecimientos; y los juicios paralelos se encuentran a la orden del día, sabiendo de antemano el autor de la información que el agredido no va a poder defenderse de todos a la vez. Las mayores miserias (ver el caso del hijo del actor Rodolfo Sánchez en Tailandia, ya no hablo más de futbol…) se venden sin solución de continuidad y las teorías más disparatadas aparecen, una tras otra, sin tener en cuenta el dolor que pueda sufrir una familia que soporta la desgracia. Se entra literalmente a matar y matan. Aunque después me toque defender a la víctima en los tribunales, el daño esta hecho y la reparación nunca logra paliar el daño de los juicios paralelos que fomentan, alimentan y generan algunos medios de comunicación.

Creo que el periodismo no pasa por un buen momento. Con honrosas excepciones, los medios digitales han proliferado de manera asombrosa y seguirá así, pero esa abundancia se contrapone a la escasa credibilidad y están perdiendo el norte sin tener en cuenta su importantísima labor social y su trascendencia absoluta en la educación del público lector y la formación de la opinión pública, porque hay público que sigue leyendo, créanme. Sencillamente, en una época de crisis y de indefinición en el sector (prensa escrita o comunicación digital), se han hecho la picha un lío. No hay piedad para los malvados.

Realmente, tampoco sé en qué va a terminar todo esto, pero no soy optimista. Todo lo contrario. El mundo ha sufrido una revolución sin precedentes con la aparición de la red de redes. Estamos asistiendo, atónitos, los de mi generación a una revolución en materia de costumbres y de la propia comunicación. Y no digamos de valores. Cada vez mas me considero un rarete también en este mundo global, atormentado y sin moral aparente, un mundo lleno de dudas y de personajes estrafalarios que triunfan, se hacen millonarios y crean opinión: los influencers.

Y hoy lunes, amables lectores, pretendo trasladar a ustedes mi preocupación, disculpen. No hay más que ver y leer las noticias médicas de los digitales, donde esta vez, por poner un ejemplo, laboratorios muy notorios, esos que fabrican medicamentos, se desacreditan unos a otros informando sobre supuestos problemas para la salud que ocasionan los que fabrica la competencia. Ocurre todos los días y en todos los sectores, en este también. Una noticia es contada y narrada de forma que le beneficie a los intereses del pagador, pero no de la verdad objetiva. Y los lectores, cabezas de turco de este detritus, a seguir tragando con verdades a medias, que son las peores mentiras, o con mentiras rotundas, alevosas, solemnes. Así se forma una opinión con lo publicado con cosas que no son. Lo peor de todo es que la cosa no parece tener fin y que este nuevo modo de comunicación tiene cuerda para rato. Lo que ignoro es cuánto aguantaremos, nosotros y los que vienen detrás.

Me han llegado a responder en juicio:

–Lo que he contado no es una mentira, tan solo no he puesto la verdad.

Y así estamos. Feliz septiembre.