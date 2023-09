Recordando la ejemplar Semana Roja de La Palma

Recién llegado de la isla de mi padre (San Isidro, Breña Alta) y mi madre (Velhoco, Santa Cruz de la Palma), hoy reflexiono sobre las tertulias vividas en que surgen opiniones sobre los dolorosos episodios que sufrieron La Palma y los palmeros en la Guerra Civil.

Para ello hay que remontarse al Bando de 16 de abril de 1931 de la Junta de Gobierno provisional en La Palma de la II República presidida por el diputado Alonso Pérez Díaz, dos días después de la proclamación de la República en Madrid, anunciando que «el pueblo español ha derribado la Monarquía e instaurado la República», un documento firmado por 21 hombres, ninguna mujer, que refleja la realidad de una época en que el ambiente social en la isla es políticamente tenso y participativo.

Cinco años después, el 18 de julio de 1936, militares golpistas inician una guerra incivil, y una situación excepcional se da en La Palma, pues mientras toda Canarias pasa ese día a manos del ejército sublevado, la isla no, permaneciendo leal al Gobierno republicano, que, en un gesto que le honra, no solo protege su legalidad, también a quienes se sabía de su hostilidad contra la República y su apoyo al golpe de Estado, para evitar derramamientos de sangre, lo que se consigue gracias a la organización modélica del Frente Popular, ganador de las elecciones generales de 16 de febrero de 1936, con la valiosa ayuda de sindicatos y el leal comportamiento de la Guardia Civil, que no se suma al alzamiento en La Palma pesar de las presiones que sufre.

Tampoco se une la Guardia de Asalto, fiel al Gobierno republicano, y en la noche del 18 de julio, para evitar enfrentamientos, se detiene a los falangistas que los últimos meses más beligerancia habían mostrado hacia la República. Pero esta situación aislada sólo dura una semana, del 18 al 25 de julio.

El ejército, al mando del comandante Baltasar Gómez, se dispone a salir a la calle desde el convento de San Francisco, pero permanece acuartelado ante la presencia en sus alrededores de milicias populares. El teniente de la Guardia Civil Dionisio Canales Maeso discrepa de dicho comandante y defiende su promesa de lealtad al gobierno legítimo, conocedor de la resistencia que al golpe de Estado ofrece la mayoría de la población palmera, consciente, además, de que los guardias civiles, padres de familia, tienen las de perder si se produce una refriega de milicias populares y guardias de Asalto defendiéndose del ejército golpista. Los guardias civiles de Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, al no apoyar el golpe militar, trastoca los planes de Baltasar Gómez, que decide acuartelarse y esperar acontecimientos.

Dionisio Canales se reúne el 18 de julio con el delegado del Gobierno, Tomás Yanes, acordando lealtad y protección mutua, pero el 23 corre el rumor de que un barco de guerra viene desde Tenerife a someter la isla, por lo que Yanes propone un pacto para entregarse y evitar una confrontación armada.

Los cañonazos disuasorios desde el buque de guerra Canalejas el 25 de julio contra el risco de la Luz hace que la población trabajadora se disperse y el desembarco de las tropas se realice cómodamente, acabando con la resistencia popular y el apoyo a la República durante la Semana Roja, huyendo hacia el interior una parte de la población, los alzados, mientras las tropas invasoras se apoderan de los ayuntamientos, arman a Falange y Acción Ciudadana, clausuran los locales del Frente Popular y sindicatos, detienen a sus dirigentes, e imponen nuevas autoridades afines a la coalición Unión de Derechas.

Casualmente, hace unos días, me contó mi tío materno Vicente Bethencourt que con 12 años se encontraba aquel 25 de julio con mi abuelo Vicente Bethencourt y la familia trillando en la era de Lomo Cubillas el trigo y cebada de la cosecha del año en lo más alto de Santa Cruz de la Palma, cuando ve acercarse un barco que dispara potentes cañonazos, con lo que se detiene la trilla, y al rato ve mucha gente subiendo al monte.

Las inmediatas detenciones, desapariciones y asesinatos por parte de muy conocidos falangistas, militares y civiles, rompe con la tradicional convivencia pacífica de los palmeros, que caen en una profunda tristeza al saber que muchas personas son brutalmente maltratadas, ejecutadas, y 47 desaparecidas, una desgracia que debemos dar a conocer a las nuevas generaciones para evitar que se repita.