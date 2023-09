Culpable por ser víctima en el peor momento posible. Eres femenino singular y estás sola en la conjugación de todos los tiempos verbales que existen en el diccionario de esa vida que jamás decidiste. Eres culpable por haber estado ahí, por decir no cuando él ordenaba en imperativo masculino algo tan elemental como obedecer. Eres víctima por alejarte de la senda correcta y transitar sola por los caminos lúgubres de la noche. Eres culpable por vestirte con la indecencia de Safo en Lesbos y leer con pasión los versos prohibidos de Erina de Telos; culpable por no volver antes a casa a sabiendas de tu condena. Culpable por bailar con el bello Apolo y beber libertad hasta saciar la sed impuesta. Llora y sufre como víctima, porque fuiste señalada como bruja en aquellos juicios populares de las plazas y las redes sociales que tanto marcaron el destino de las condenadas inaceptables. Eres escarnio público por la condición de mujer y no habitar en la piel del hombre íntegro que dictaminó tu porvenir con tanta valentía. Culpable por vestir con libertad y elegir con quién estar, ser y parecer en cada momento. Señalada por llevar el entrecejo de Frida y dar de mamar en plazas y parques; tú, Raquel, culpable por coger la mano de María en aquellas calles copadas de resentimiento, por besar sin permiso la piel entre iguales y quedarte con esos abrazos pendientes; reo por amar, desear y ocultar a la cautela lo difícil que es sentir sin la otra parte. Humilladas por pensar y acosadas por existir en un mundo edificado con el cincel del dominante. Mujeres presas de su propia elección, convictas por el mero hecho de elegir en un sistema que sigue premiando al agresor por encima de la propia Ley. No solo enfrentas el delito, también la incomprensión de una sociedad que puntúa el orden a golpe de creencia incomprensible. Te impusieron aguantar, sufrir y callar; te dijeron que lo mejor es agachar la cabeza, como hicieron tus abuelas para tener la fiesta en paz en la tranquilidad del hogar que reinaba el marido. Te enseñaron a caminar, moverte y hablar como lo hace una mujer seria y con fundamento, a ser perfecta de día y de noche y jamás desviarte del camino adecuado. Supermadres, superhijas, superesposas, superprofesionales y excelentes acompañantes para el marido exitoso. Cuerpos ideales y mentes tranquilas; espejos sin respuesta para disminuir el complejo sano de la imperfección natural. Sin embargo te negaste, porque rechazaron esa ayuda imprescindible para sortear el alzado muro de la incomprensión. Te levantaste por las miles de mujeres que quedaron por el camino defendiendo sin fisuras el derecho de la libertad y la igualdad que corre el riesgo de desaparecer. Por las niñas a las que castigaron y sufrieron la sensación terrorífica de sentir, por aquellas otras que se sublevaron y soportaron el acoso de una sociedad que todavía exige avanzar. Solo por un momento habita su piel. Escucha con calma los llantos silenciosos en los callejones oscuros que nadie quiso encender.