Voluntad y perseverancia como respuesta al incendio

Por fin podemos respirar unpoco, ahora que se ha conseguido estabilizar o controlar y aplacar el fuego. Sin perjuicio de la vida de las personas, sus enseres, animales y propiedades en general que amparamos prioritariamente ante cualquier desastre, quiero referirme en esta disertación a la naturaleza afectada.

Como podemos leer y oír en todos los medios de información sobre el desastre padecido estos últimos 10 días, han ardido en torno a quince mil hectáreas, un equivalente a un 7% de la Isla, el tercer incendio en importancia de los últimos 20 años.

La mayor parte de la arboleda perjudicada ha sido pinar, bajo la influencia de los vientos secos. Confiemos en que la mayoría de los ejemplares que componen la zona localizada a mayor altitud –principalmente los Pinus canariensis– sean fuertes y capaces de rebrotar, de manera que dentro de unos diez años podamos acordarnos de lo agradecida que es nuestra naturaleza. Ya a menor altitud, encontramos una franja llamada monteverde, en la que hay numerosos árboles endémicos, como la laurisilva o el fayal- brezal, etc. Son especies con un alto índice de humedad, lo que les confiere la propiedad de resistir bastante al fuego, aguantando altas temperaturas y que en algunos casos, como las fayas y los madroños, también pueden llegar a renacer de sus troncos quemados. Ladera abajo, en lugares con mayor densidad de población, nos encontramos con el denominado bosque termófilo, que posee especies como la palmera canaria, bastante resistente a los incendios. El cada vez más nombrado cambio climático está cambiando estos pisos de vegetación. El fuego no hace más que acelerar este proceso, por lo que vamos a tener que intervenir más activamente en la recuperación y preservación de estos ricos ecosistemas que tenemos en el Archipiélago.

¿Sabías que Canarias se encuentra entre las 15 regiones en el mundo llamadas hot spots o puntos calientes de la biodiversidad, según definió el ambientalista británico Norman Myers en el siglo XX y que después acuñó la organización conservacionista Conservation International (CI)? ¿Sabías que en Canarias, con una superficie que representa tan solo el 1,5 % de la superficie estatal, subsisten 278 plantas endémicas que suponen más del 50% de los endemismos vegetales en España?

Nuestra ubicación geográfica en el subtrópico, en medio del Atlántico, influenciado por los vientos alisios y corrientes marinas, consiguen hacer de nuestro Archipiélago un lugar único, en el que se dan unas circunstancias privilegiadas para la vida. Es por tanto imprescindible que pongamos todo de nuestra parte para que esto no cambie.

Mucho antes de Cristo, en la mitología griega y posteriormente en los relatos romanos, a las Canarias se las denominaba Islas Afortunadas, por su relación con el paraíso. Cada vez vienen más personas a vivir a Canarias, siendo ya la cuarta región de Europa con la mayor densidad turística... y eso que tenemos el 40% del territorio tutelado bajo alguna de las figuras de protección natural.

A la vista está, más aún si cabe después del desastroso fuego que nos ha asolado, que tenemos sobrados motivos para cuidar el vergel en el que vivimos.

Durante la lucha con el fuego, hemos podido apreciar como valiosos profesionales han sabido lidiar con el problema, salvándonos de un mayor desastre. Asimismo, me consta que en nuestra tierra tenemos expertos que saben qué hacer para menguar las consecuencias de estos episodios, que hasta cierto punto están siendo inevitables.

Más del 90 % de los incendios se deben a causas humanas, accidentes o intencionalidad. Las leyes son cada vez más duras con los aprensivos que originan estas catástrofes y aun así......

¿Qué debemos hacer entonces? Es en lo que quiero centrarme. La respuesta es clara: reduzcamos las consecuencias de estos sucesos. A parte de extremar la vigilancia frente al oportunismo de potenciales pirómanos en los días de más calor, escuchemos a los mencionados profesionales cuando de manera general nos indican las precauciones que debemos tener (evitar focos de combustión en épocas de sequía, limpieza alrededor de las viviendas, etc.). También nos cuentan sobre cómo diseñar los paisajes a modo de mosaicos para frenar las llamas, promoviendo el pastoreo y sobre todo la agricultura.

De manera general, soy de la opinión que las economías deben dejar que el mercado ajuste oferta y demanda. Sin embargo, la pandemia y la guerra de Ucrania, en Canarias aún más si cabe, han evidenciado que se requieren unas cautelas específicas cuando tratamos temas básicos como la energía o, en este caso, la alimentación. Estoy convencido que debemos tratar de evitar distorsiones en un mundo en el que la justa competitividad nos lleva al progreso. No obstante, también es preciso asegurarnos la estabilidad ante la fragilidad que supone nuestra condición de islas alejadas. Rebuscando en internet encuentro que Australia (170%) y Francia (111%) son los dos países con el mayor grado de autosuficiencia. De Canarias no encuentro nada. Sin embargo, tengo la impresión que para ser sostenibles (otra palabra cada vez más utilizada) en Canarias es necesario conseguir hacer atractivo el honorable oficio de agricultor. En ello nos va nuestro bienestar (abastecimiento básico garantizado, cuidado del territorio, diversificación económica, atractivo para los turistas, etc.), por lo que animo a los poderes públicos que pensemos en soluciones creativas, a ser posible no coercitivas.

Pienso que no hay una única solución para menguar las consecuencias del fuego. Otra medida que considero imprescindible es la restauración ambiental para restablecer la fisonomía de nuestro Archipiélago. A parte de lo que supone para el paisaje y su disfrute, el bosque y por tanto la reforestación tiene un efecto colosal en el clima y en la retención del agua, elemento vital al que nuestra civilización prestará cada vez más atención. Reforestación a la que podemos destinar parte de los ilimitados litros de agua reciclada que se vierten al mar.

Hace unos meses un funcionario del Cabildo de Gran Canaria me mostró un vídeo tomado entre nubes en la zona alta de la Isla, en el que se apreciaba cómo debajo de los árboles había extensos resúmenes de charcos de agua, mientras en la carretera situada al lado el firme se encontraba seco. Pienso que deberíamos ser mucho más conscientes de la labor que desempeñan los árboles cuando fijan la humedad que existe en las nubes que nos obsequian regularmente los alisios.

Hay una fundación canaria (inequívocamente sin ánimo de lucro), de la cual soy miembro, llamada Foresta que, en sus 24 años ha plantado 576.000 árboles en una extensión de 726 hectáreas (un 5% de lo ardido esta vez en la isla de Tenerife), y tiene la misión de reforestar y conseguir que los arbolitos se desarrollen. Un total de más de 500 desempleados, 10.000 voluntarios, 20.000 escolares y 1.000 trabajadores de las más diversas empresas que actúan en nuestra tierra han contribuido a que Foresta se haya convertido en un exponente fiable y capaz de contribuir a volver a ser conocidos como isleños afortunados.

Tengo entendido que el nombre de nuestra Isla deriva del topónimo bereber Tin Irifi que significa «el lugar de sed». No me queda más que esperar que los canarios nos mojemos no sólo para preservar este nuestro paraíso, sino ir más allá, convirtiéndonos en un ejemplo. Hay otros lugares que ya lo están consiguiendo. Nosotros aquí lo tenemos casi todo para conseguirlo; sólo hace falta voluntad y perseverancia.