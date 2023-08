Un cuarto de siglo

Verónica Carvajal nos recordaba el pasado domingo en su columna de The Objective que la renta per cápita española se encontraba a 9 puntos de la europea hace 15 años y que hoy, en cambio, se sitúa a 17 puntos de la convergencia. Hablamos de cifras concretas: en 2022, nuestra renta per cápita fue 8.000 dólares inferior a la que ingresábamos en 2008, cuando estalló la crisis que Zapatero se negaba a reconocer. Tal vez la desdicha española de este primer cuarto de siglo –innegable en términos políticos, económicos y sociales– se explique como consecuencia de un retroceso: se detuvo el crecimiento y, al dejar de converger, volvieron los demonios familiares que se creían definitivamente exorcizados. O quizás fue al revés y el viraje cultural tuvo lugar primero, pero lo dudo. Para que las ideas del irracionalismo identitario y de los populismos sectarios prendieran con tanta celeridad en una nación de clases medias, antes tuvo que darse un trauma –la crisis de los años 2008-2011– que envenenara la confianza puesta por la ciudadanía en ese proyecto de futuro que es el modelo constitucional de 1978.

Ahora estamos ya a otras cosas, ninguna mejor que las anteriores. El gran debate necesario para la recuperación del dinamismo económico se ha dejado de lado, para confiar meramente en el paso del tiempo –la opción de Rajoy– o en el pensamiento mágico de los fondos europeos –la apuesta de Sánchez–, que son dos maneras de ir ganando plazos a la espera de que algo –no se sabe muy bien qué– suceda. La evidencia última es que somos más pobres y que nuestros depósitos de confianza en la clase política van disminuyendo. Es algo muy perceptible cuando se viaja al extranjero. Los tiempos del give me two, favorecidos por el cambio favorable de la peseta frente al dólar, han pasado a la historia y ahora las clases medias españolas viajan como turistas low cost en busca de la ganga de última hora. Es algo también perceptible en el estado general de nuestros servicios públicos: del desprestigio de la educación al deterioro de la sanidad, de la suciedad en las calles al abultado tiempo de espera para las citas con la administración, mientras una burocracia absurda y esclerótica no hace sino ocupar un espacio cada vez mayor. Amnistía y autodeterminación son los dos conceptos clave sobre los que gira el futuro nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Ninguno de estos dos temas incidirá –de entrada– en la vida de los españoles, aunque ambos llenarán horas y horas en las tertulias televisivas. Es el ruido por el ruido, con el cultivo del rencor al fondo. No hay un solo proyecto a largo plazo para impulsar el capital humano, la productividad, el crecimiento. Las promesas de vivienda pública han pasado al olvido. La fiscalidad crece sin control, porque somos incapaces de atajar el gasto público innecesario. La España productiva se marcha, mientras seguimos confiando en los motores de siempre –el turismo y el déficit– para ir tirando mientras se pueda. Los jóvenes también se van cada vez en mayor número. Sucedió antes en Italia –un país mucho más rico, con un potente norte industrial– y ahora sucede aquí. Más pobres año a año, menos europeos una legislatura tras otra: este es el resumen de un cuarto de siglo.