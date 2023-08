¿Cómo estás?, le preguntaba a diario. «Con el cuerpo hecho a sucesos», me contestaba un inolvidable colega y tocayo a la pregunta ritual sobre su estado de ánimo. Este fin de semana, recordé al singular Luis Ramos cuando dos grandes amigos, cercanos en el afecto y lejanos en el oficio, me propusieron un programa de café y aperitivo y, según el resultado de un partido de fútbol, de un almuerzo añadido con sobremesa. Así pues, cambié de cuerpo, voluntad y programa y, en un bar cercano a casa, de confianza y, para bien, sin excesiva concurrencia, nos dispusimos a contemplar un partido anunciado entre la pérfida Albión –como bautizó Napoleón Bonaparte al odiado Reino Unido– y la querida España, con confianza limitada en nuestras fuerzas pero con ese rayito de esperanza que siempre aparece en los sitios y tiempos más oscuros.

Veníamos de unas semanas cabreadas, ruidosas e inciertas donde, según proclamaban los prosaicos tribunos, se debería decidir el futuro de la nación que, en el mejor de los casos, podría extenderse a un cuatrienio y, en el más probable, desembocar en unas nuevas elecciones, las terceras en un año. Desde la primavera reaparecieron, con la fuerza y recurrencia del prurito juvenil, las tensiones que recordaron para mal la aciaga provisionalidad de Arias Navarro y la torpeza, los insultos y descalificaciones que acarreó desde el principio al final, donde, según comentó uno de los redactores de la Constitución, «no hubo sangre porque todos comíamos con cubiertos». Cuando miremos atrás sin ira, para contradecir a John Osborne, seguro que los actores principales, los secundarios y la masa indefinida sentiremos pudor de los despropósitos y malos modos con los que desayunamos y convivimos en este presente mal pintado, con el poder en disputa y los feos e incomprensibles improperios, que existen y digerimos a diario.

Como era previsible y obligado, de entrada, hablamos de política concreta y despropósitos generales y, después, casi sin transición, de la época aciaga de catástrofes naturales que, en los dos últimos años, castigaron sin clemencia a la banda occidental de Canarias. Casi sin transición y, después de repasar tres incendios y un volcán, nos aventuramos a fijar en tiempo y alcance la peor tragedia natural ocurrida en Tenerife en el último medio siglo; lamentamos la ola de calor y el viento que, desde Candelaria y Arafo, llevaron las llamas a la corona forestal y, anotamos, con la cumplida información oficial la superficie afectada, los municipios ardientes y/o amenazados, los vecinos afectados y evacuados y el inédito despliegue de efectivos y medios que, desde el principio, trabajaron con valor y esfuerzo en la emergencia.

Nos cambió el curso de la tensión, la disciplina y el brío de la selección femenina de fútbol que, contra pronóstico, tuteó a las inglesas y llevó la iniciativa en la mayor parte del encuentro. El espléndido gol de la andaluza Olga Carmona –le ocultaron la muerte de su padre hasta después del encuentro– abrió la espita del optimismo y el corro de la alegría que contó, incluso, con el entusiasmo sumado de la reina Letizia y la infanta Sofía en el Sydney Football Stadium y con ecos sonoros en la mitad del planeta.

Auténtica, sentida y contagiosa la satisfacción fue un golpe de brisa fresca en medio de la canícula y la incertidumbre pero, como cada vez que aparece, hace o dice algo, un patán sin formación ni estilo, un aprovechado de libro, metió la pata hasta el corvejón en un alarde machista que, desde el primer minuto, desató el cabreo y la repulsa general. No se le ocurrió al aprovechado tuercebotas de Rubiales otra actitud que expresar su entusiasmo patriótico besando en la boca a una de las heroínas de la tarde. El delfín del condenado Villar –que, según parece, lo va a superar por los cuatro puntos cardinales– protagonizó una insoportable provocación machista censurada por personas e instituciones, incluido el gobierno de la nación. Prevaliéndose de su autoridad, según comentó el catedrático Pérez Royo, perpetró un auténtico abuso, «incluso delictivo». A las peticiones de dimisión que llegan de los cuatro puntos cardinales, no ha respondido el mediocre personaje que, por esas paradojas e hipotecas secretas de esta España nuestra, está al frente de una entidad que controla un negocio y una pasión que le vienen muy largos y a los que mancha en cada segundo de permanencia.

Sin quitar un ápice de valor al triunfo de nuestras futbolistas, el zafio Rubiales nos agrió el final de la comida. Ese tipo no puede ni debe permanecer un momento más en un cargo al que mancha con su incapacidad, torpeza y manejos económicos que han merecido ya investigaciones públicas. A sujetos de estas características, no hay que pedirles la dimisión; hay que destituirlos de manera fulminante y exigirles, además, responsabilidades por sus vicios y carencias. Pero, con todo, la golfada de este vivales de mal pueblo, no opaca el brillo bien ganado de nuestras campeonas.