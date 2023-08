Eres tonto, pero que muy tonto

Comienzo a escribir este artículo con un dolor profundo al contemplar la columna de humo que se eleva indicando la desgracia que comenzó en los montes de Arafo y Candelaria el pasado miércoles. La montaña de San Roque, en La Laguna, ofrece una visión dantesca, terrible, dolorosa e hiriente. Cuando se quema el monte no solo se queman árboles, sino que con ellos –aunque el pino canario se mantenga vivo en este sufrimiento– arden otras especies de monte bajo y no pocos animales que pueblan nuestros montes. Cuando arde el monte le duele a la casa común, a la naturaleza que se nos prestó como administradores y que la maldad de algún tolete es capaz de prenderle fuego. Ese tonto que echaba de menos que hablaran de Tenerife como lo han estado haciendo este verano de tantos otros rincones donde otros tantos toletes han dejado su huella negra. Un trozo de mención indirecta para saciar su enferma psicología y su maléfica creatividad. Eres un tonto; es más, eres muy tonto; un estúpido pirómano que debiera perder las pestañas.

Cuando estudiaba en el Seminario menor, las mesas del salón de estudio tenían las rúbricas de los alumnos anteriores que entretenían su malagana académica tatuando sus nombres en ellas. Recuerdo la frase de don Ismael Hernández, nuestro formador, diciendo con toda seriedad que «el nombre de los tontos está en todas partes». Y es verdad. No tenían otro modo de dejar huella en la historia que dañar un pupitre dejando la huella de que allí estuvo sentado Fulanito. Tontos de pupitres y los tontos de montes. «Por aquí pasé yo activando el sistema antiincendio y activando el dispositivo aéreo y terrestre que se encarga de sofocarlos». Tonto y más que tonto. Valiente notoriedad… No te mereces ni una letra más.

Deja las cosas, cuando menos, igual que como las encontraste. Nos las prestaron para habitar en ella, y la tierra gime y llora por el descuido explotador y malvado. La naturaleza se convierte en mundo cuando recibe el efecto de la inteligencia y voluntad humanas. Pero esta administración del mundo se convierte en mundanidad que olvida que no somos dueños. Y, aunque lo seamos, la naturaleza y condición de mundo posee un destino universal que nos trasciende. Buen dicho indio el que considera que la naturaleza les pertenece a las futuras generaciones, no a nosotros.

Mi abuelo, un sencillo hombre de campo del norte de Tenerife, se dedicó durante muchos años a hacer carbón en el corazón del monte. Hornos de madera y tierra que iban convirtiendo la madera en el carbón oportuno para las cocinas de entonces. Me cuenta mi madre que decidió trasladarse a la costa e iniciar una vida profesional como medianero de una finca de plataneros el día que subió al monte y no pudo coger una carga de pinocho. «Todo estaba pelado, decía; nos vamos de aquí». Entonces el monte de todos era de todos; ahora el monte de todos no tiene dueño. Y lo que es de nadie, cuando el individualismo social baila solo, sufre descuidos u olvidos. Como nos acordamos de santa Bárbara cuando truena, nos acordamos de los montes los veranos, cuando se incendian.

Quienes sacan el infierno a la superficie, y permítanme el ejemplo, deberá bajar a dicho lugar a quejarse. La dorsal de la isla de Tenerife se ha convertido en un infierno de cuyas cenizas todos hemos participado. No debe olvidar el tonto de los tontos que nuestros actos tienen consecuencias y que el caldero más cálido del infierno es para ese tipo de tontos.