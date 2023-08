La rus y la urbe

Ir al campo para pensar en la ciudad es una actividad de la que han escrito últimamente personajes como Carlos Risco, un periodista que cambió un apartamento en Madrid por una caravana en la sierra de Guadarrama alejada media docena de kilómetros de la casa más cercana, y como el biólogo Joaquín Araujo, miembro de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y exdirector del Instituto Nacional para la conservación de la naturaleza (Icona).

Lo curioso del caso es que hay gente que se lo piensa mucho y de la ciudad se van para el campo. Es que están cansados de vivir en la urbe por razones de salud y ven y leen que cada vez más científicos aseguran que es el modo de vida de nuestra civilización, o sea, es el estrés lo que nos hace enfermar. No sé si será cierto pero tengo claro que hay personas que se dan baños de bosque.

La primera ocasión que escuché hablar del campo en la ciudad –la Rus in Urbe– fue cuando leí las Misceláneas del polifacético profesor francés Sabino Berthelot cuando residía en La Orotava en los primeros años de la década de 1800 y era profesor del Liceo. La vez que oí hablar de la importancia del campo como solución médica a la crisis sanitaria urbanita fue en los años de 1950 cuando el director del colegio salesiano de San Isidro de La Orotava, don Pacífico Medina, que era licenciado en Ciencias Naturales, nos llevaba de excursión por los montes y barrancos del municipio de La Orotava. Fue una actividad que años más tarde, década de 1960, seguía observando en Madrid cuando estudiaba en la Etsimo la carrera de ingeniero de montes con don Luis Ceballos como catedrático de Botánica, que bien conoció la Vegetación y Flora Forestal de las Islas Canarias occidentales desde 1951. Nos llevaba al campo peninsular para conocer los montes de Castilla La Mancha y Extremadura, por un lado, y los de Galicia por otro, donde residíamos a principios del verano del tercer año en el palacio de Lourizán, provincia de Pontevedra, una donación de un mecenas español que nos permitía a los estudiantes forestales conocer los montes gallegos. Eran momentos en que, salvando las distancias, me acordaba de las excursiones puntuales que hacíamos la familia canaria en Tenerife cuando subíamos desde La Orotava a la caldera de Aguamansa o hasta las Cañadas del Teide para conocer los pisos de vegetación que describiera el naturalista prusiano Alejandro de Humboldt cuando vino a Canarias en junio de 1799. Inolvidable conocer los montes de fayal brezal y de la laurisilva, del pinar canario en lo que hoy es Corona Forestal, y del retamar en lo que hoy es Parque Nacional del Teide declarado como tal en enero de 1954.

Por ello tuve la oportunidad, años más tarde, de aprovechar las mañanas de muchos sábados para pasear con mis hermanos a lo largo del camino y pista de las Siete Cañadas que van desde el Portillo de la Villa hasta la cañada del Capricho, cerca del Parador de Turismo y al pie de la montaña de Guajara, de la que tanto le gustaba escribir a la poeta cubana Dulce María Loynaz en su novela de viajes Un verano en Tenerife. Casi siempre iba acompañado por dos de mis hermanos, Francisco y Eduardo, afectados por problemas delicados de salud.

Mi otro hermano, Juan, conocido popularmente por Nany, me acompañó también en situaciones sanitarias delicadas de algunos compañeros y compañeras de la Universidad y de la familia pero en realidad siempre le gustaba ir al campo para repensar en la ciudad. De hecho cuando tuvo lugar el reparto de la herencia familiar materna, mi hermano Nany apostó por el campo, por las fincas de la Florida, Pinolere y Aguamansa. Incluso no dudó desde el primer minuto en trasladarse al paraje de Mamio, que está situado en el límite del ecosistema agroforestal que separa el monte público municipal de Mamio, Leres y Monteverde de las fincas privadas. En una zona cercana a la balsa de Aguamansa ubicada a una cota próxima a los mil metros de altitud y con una capacidad de unos 148.000 metros cúbicos. Lo tenía claro hasta el punto que se prejubiló de la actividad docente de la Universidad de La Laguna donde enseñaba Economía.

Fue entonces cuando llegó a un acuerdo con su familia y apostó por la agricultura, el bosque de laurisilva y la lluvia horizontal donde no faltaron los castaños ni tampoco los nogales, en particular el de su nieto Gael, que le sirvió para escribir un libro de campo que lleva su nombre: El nogal de Gael. Como bien me dijo: «Hermano, todo es cuestión de equilibrio y de ahí la simbiosis Campo-Ciudad, Mamio-La Villa, es decir, Rus in Urbe»

De la permacultura, a la que también le dedica parte de su tiempo y de su esfuerzo mental, hablaremos otro día ya que los viernes baja a mi casa para recoger los periódicos y seguir a la finca del Mato en Tacoronte. Tengo que reconocerle que su salud ha mejorado mucho.