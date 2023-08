Canarias ocupa el podio en cuanto a búsquedas de destino turístico

Es cierto que el canario es el mejor turista de su tierra, aunque este año, debido posiblemente a que las bajas rentas han frenado la elección de un destino fuera del Archipiélago, ha optado por viajar entre islas. Que tampoco está nada mal conocer lo que el turismo internacional anhela y demanda. En estos momentos, viajar dentro del propio país se ha convertido en tendencia, si exceptuamos, claro está, las grandes capitales europeas. En cuanto al podio de las búsquedas mundiales, todos los indicadores señalan que Tenerife, Gran Canaria y Palma de Mallorca siguen ocupando los primeros puestos.

No es de extrañar, pues, que el sector turístico continúe generando empleo. De hecho, crea 1 de cada 4 empleos, incrementándose, en lo que va de año, casi un 6 %. Según datos del segundo trimestre se rondan los 3 millones de personas ocupadas. El sector se está tomando en serio los desafíos y las exigencias que el flujo cambiante del turismo les depara cada día. Sobre todo, se han tomado como un reto inaplazable luchar por la sostenibilidad. Ahora mismo, 8 de cada 10 establecimientos hoteleros aplican medidas sostenibles. La conservación de los ecosistemas frágiles y la promoción de prácticas de turismo responsable han sido elementos clave en la estrategia turística del Archipiélago.

Por otra parte, es bueno resaltar que el mal tiempo en Centroeuropa, y más concretamente en el Reino Unido, ha hecho que, pese a que alemanes e ingleses tengan que combatir contra la peor ola inflacionista que se recuerde, hayan decidido buscar el sol en nuestras costas españolas y, sobre todo, en las islas. Gracias a todo ello y al buen trabajo de la administración y de las empresas privadas, el Consejo de Europa ha dado su visto bueno a que Canarias quede exenta de la tasa al queroseno en los vuelos con Europa.

Y, siguiendo esa misma línea de eficacia y buen trabajo, nuestro archipiélago canario ha recibido el galardón Routers Europe 2023, por su alta conectividad y por ser el destino preferido de las aerolíneas. Y, si la cosa sigue a este buen ritmo, es seguro que dichas rutas crecerán para este último trimestre. Canarias tiene ahora mismo 731 conexiones operadas por 53 aerolíneas desde 147 aeropuertos distintos.

Estos buenos datos nos llevan a que España podría cerrar este año 2023 con una cifra récord de turistas. Estamos hablando de que esos viajeros que nos visitan podrían duplicar la población española. Se habla de entorno a 86,5 millones de turistas. También es cierto que no todo el mundo lo ve bien, por aquello de la masificación, porque la mayoría de las personas que nos visitan (un 72 %) se concentran en las zonas de costa mediterránea y en las islas, buscando seguramente el sol y la playa.

Dicho todo esto, y a riesgo de ser pesado, o reiterativo, no hay que pensar que la economía canaria debe estar sustentada solo por el sector terciario (74,6%). Es evidente que la diversificación económica es clave para el futuro del Archipiélago. No hay que olvidar lo mal que lo pasamos cuando nos atacó la pandemia y el sector quedó paralizado. No podemos abandonar o menospreciar, que sería aún peor, otros sectores como puedan ser la industria, construcción, agricultura, ganadería, pesca…; sin olvidarnos de las nuevas tecnologías, los videojuegos, las producciones cinematográficas y todo aquello que tenga que ver con las tecnologías de la comunicación.

