Si yo pudiera

Si me fuera dado un poder, sin duda elegiría el de hablar sin molestar.

El de usar las palabras justas en cada momento y que, ni una sola de ellas —exactas, sinceras, blandas, limpias como las mañanas limpias del verano de la infancia— fuera cuchillo para nadie.

Que, leídas al derecho, al revés, hacia arriba o hacia abajo no infligieran dolor a sus destinatarios ni inquietud ni unas leves cosquillas de incomodidad siquiera.

Si se me hubiera otorgado la potestad de elegir, no quisiera, ya ven, ser más alta ni más baja ni más flaca ni más rubia. No anhelaría tener los ojos azules ni verdes ni del color del ámbar. Nada me importaría no haber nacido con una nariz bonita o con un porte aristocrático o con las piernas largas.

Es más: de tener todo lo que hoy parece ser el colmo del encanto occidental, lo cambiaría gustosa por esa otra virtud, por la capacidad de hablar casi con lengua de pájaro, suave e inocentemente, encontrando, sin esfuerzo, el camino por el que mi verbo se deslizara hasta llegar a cada uno de ustedes sin sobresaltos ni espinas.

Daría lo que hoy no tengo por lograr que mi palabra escrita fuera siempre leve y mi palabra hablada sonara a los oídos de la gente cierta y cristalina, y transparente y desprovista de segundas o terceras intenciones.

Ah, qué sensación de libertad tendría entonces. Cuánta cautela innecesaria me ahorraría. Qué quebraderos de cabeza me quitaría de encima.

Querría yo ahora que lo que escribo les sonara como me sonaba a mí cada cosa que leía cuando chica, con la música de lo nuevo, de lo recién descubierto, de lo inofensivo... Con el tintineo que remite a la frescura del agua que no es más que lo que vemos, que para todo lo bueno sirve.

Solo así podría decir a los cuatro vientos que esa novela de moda que ustedes adoran yo la encuentro corriente. Y que podemos y es nuestro deber acoger y aliviar a la gente que ha sido infeliz en este mundo desigual y duro, y tratarla con el cariño y el respeto que merece, pero no es necesario fingir, además, que esa gente escribe, pinta o canta bien y elevarla a los altares mediáticos confundiendo las cosas, como casi siempre.

Si mis palabras sonaran a bálsamo, entonces sería yo capaz de admitir que esa obra maestra cuyas frases repiten me sonroja, que ese director que idolatran saca lo peor que hay en mí. O que tal vez sea tiempo de parar de llamar «lorquiana» a cualquier cosa que lleve una luna y una estrella, una nana y un niño –se trate de una performance, una canción o una mantilla de seda– reduciendo la grandeza del genio a cuatro tópicos a fuerza de revisitarlo.

Sabiendo que a nadie hiere lo que digo, podría contarles que la censura es terrible, ayer, hoy y siempre, porque nos envilece, nos limita, nos hace más pobres y nos quita lo mejor que tenemos. Y que no conviene retorcer las palabras para confundirla con la crítica ni con la defensa de los derechos fundamentales, pues siempre estuvo claro que en nada se parecen.

Y podría avisarles de que esta enfermedad nuestra de hacer héroes a los inanes, a los matones de patio, a los delincuentes comunes acabará con todo lo bueno que tenemos, como ha acabado con otras sociedades.

Les diría, también, sin temor, que las prebendas en y con lo público son reprobables sean amigos, enemigos o desconocidos quienes hagan abuso de ellas.

Podría escribir entonces todo eso y no pasaría nada.

Nos deslizaríamos, ustedes y yo, felices por la vida, cada uno seguro de que lo suyo es lo bueno. Como hasta hoy, claro, pero sin sobreactuar ni pelearnos ni echarnos nada en cara.

Ay, si yo pudiera. Si yo supiera.

