Pobreza romántica

Leer a Ortega y Gasset aporta siempre una ventaja clara sobre el oponente. Su pensamiento filosófico y la siempre actualizada aplicación de sus preceptos hacen de su lectura un manual casi obligatorio para entender la estructuración política y social del lugar donde vivimos. Es por esta razón que sus axiomas toman una traza fundamental a la hora de describir algunas de las modernas aberraciones intelectuales que están sacudiendo la era en la que todos los bobos perdieron su vergüenza. Ortega decía que la demagogia está recorriendo el mundo democrático, y lo hace bajo el paraguas de la normalización que hemos asumido a la manera de caballeros templarios. Antes eran señores vendiendo crecepelo en el Lejano Oeste, ahora son influenciadores que detrás de una pantalla desvirtúan lo último que debe perder el ser humano: la dignidad. Asistimos sin bochorno alguno a la idealización de la pobreza, al reconocimiento del romanticismo que tiene tener tres trabajos y ver héroes donde no los hay. No son historias inspiradoras, pura y exclusivamente estigmatizan aún más a colectivos vulnerables sin opción a mejorar su condición económica y social. No es cultura del esfuerzo estudiar con velas después de 15 horas trabajando en condiciones inhumanas: es un drama. Otra de las patas del populismo y la demagogia es el concepto de mentes millonarias y la visualización del éxito. Esta estafa está contaminando las redes sociales y construyendo una cultura del fraude ético realmente peligrosa. Un problema de salud pública que tiene como protagonistas cercanos a gurús con acento canario. Fingidas historias de superación de mileuristas que se convierten en millonarios por arte de magia, y obreros que jubilan su mono azul para disfrutar de los beneficios hedonistas de los pudientes. ¿Y cómo lo consiguen? Pues tan sencillo como encontrar la mejor versión de uno mismo. Así de misterioso y exótico. Todos estos mentores de marca blanca tienen un plan que quieren compartir con los exiguos que se conforman currando 10 horas al día por 900 euros. Filantropía monetaria al servicio de los más necesitados. En redes sociales algunos de estos directores espirituales del dinero lanzan sus mensajes de superación, que tienen como denominador común la adquisición de coches de alta gama. Como el otro día un personaje de La Orotava que hablaba en un directo de poder y éxito con vehículos de 60.000 euros que al final eran de un colega que trabajaba en un concesionario. Así son de mentirosos y falsificadores de la moral. El problema llega cuando la gente en apuros compra este discurso y cae en la trampa de estos mentores de pacotilla, de los que muchos pueden incurrir en posibles delitos. Tengan claro que, si alguien descubre la clave del éxito para hacerse millonario, jamás la va a compartir. Y para esto no hace falta estudiar a Ortega y Gasset. Simplemente, hay que tener dos dedos de frente y no fiarse de los listos que pueblan esta casa de apuestas en la que se han convertido las redes sociales. No hay secretos ni fórmulas mágicas; hay trabajo y dosis de suerte. Por desgracia, en nuestra tierra estamos viendo cómo cualquier patán que se abre una cuenta tiene la posibilidad de soltar bulos sin consecuencias de ningún tipo. Ahora todos son influencers. Lean y sean más honrados.

