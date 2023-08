Algo más que un diario

Unas 600 páginas, casi 300 artículos y siete capítulos estructuran la publicación que, bajo el sello de LeCanarien ediciones, recibimos en nuestras manos en junio de 2023. Su autor es el polifacético villero Isidoro Sánchez García, cumpliendo magistralmente con una idea planteada por Juan Carlos Sánchez Reyes, tal y como se manifiesta en la presentación de la obra. El autor recopila y difunde entre sus páginas décadas de colaboraciones, de experiencias, de trabajo en solitario o en grupo proyectando a lo largo de diferentes medios de prensa escrita u otros formatos un recorrido vital al que titula Diario de un viajero. Una labor en la que cuenta –al igual que en algunas ocasiones precedentes– con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y de la empresa Effico S.L. Siete son, como hemos apuntado anteriormente, los capítulos que dividen la propuesta: viajes, América, Canarias, La Orotava, conservación de la naturaleza, personajes y reflexiones. Sánchez García no duda en confesar que tres son sus artículos favoritos: una propuesta redactada sobre el Garoé en marzo de 1982 con la que gana el Premio de Prensa Forestal convocado por el Icona; un artículo sobre el bicentenario del jardín de aclimatación de La Orotava (1788-1988) y una propuesta bajo el hilo conductor de María Mérida y Efigenia. Tres aportaciones que, curiosamente, serían publicadas en las páginas del periódico que el lector tiene ante sus ojos. Diario de un viajero enlaza experiencias alejadas geográfica y temporalmente, pero, al mismo tiempo, avanza en el tiempo al compás de la propia vida del autor. Una visión prolongada durante décadas en calidad de actor o visionario de numerosos hechos que dan la facultad a Isidoro para escribir artículos sobre temáticas tan amplias y complejas. Y, además, tiene la habilidad de materializar esa labor de forma amena y didáctica. Numerosas experiencias en las que ha seguido por tierra, mar y aire las andanzas de seres a los que admira. En esa relación no faltan los nombres de Alejandro de Humboldt, Agustín de Betancourt y Dulce María Loynaz.

Madeira, Moscú, Chile, Perú, Indonesia, Argentina, Brasil, Paraguay, Costa Rica y otros tantos lugares forman parte de un currículum que, esencialmente y por motivos políticos, profesionales o familiares, se proyectan como escenario de su presencia. No duda en atender también con diversos artículos a América, manteniendo especialmente un contacto con los países de Venezuela y Cuba como puente de conexión de ambas realidades con nuestro archipiélago. Un tercer capítulo es dedicado a Canarias y no faltan las referencias tan presentes en su producción investigadora como el agua en la isla de El Hierro, así como aspectos asociados al ICONA, atendiendo especialmente a la función de tal organismo y su vinculación con el mismo desde un punto de vista laboral. Tampoco faltan a lo largo de las páginas comentarios respecto a las figuras de Humboldt y Betancourt, así como a la isla de La Gomera que, sin lugar a dudas, forma otro de los puntos esenciales de su trayectoria profesional, siendo director del Parque Nacional de Garajonay y dedicando trabajos tan bellos como Ipalan, Mulagua, Agana, Orone: periplo gomero. Respecto a su municipio natal –La Orotava- recuerda actos asociados a publicaciones vinculadas con su persona y el lugar, así como actividades que tendrían como espacio de celebración tal núcleo tinerfeño, siendo ejemplo de ello la Feria de Artesanía de Pinolere, la huella salesiana, las descripciones de Dulce María Loynaz, referencias familiares, etc. Se suceden a lo largo del capítulo quinto diferentes iniciativas asociadas a la conservación del medio, así como propuestas y noticias con el fin de proteger la naturaleza. El capítulo seis ofrece varios aspectos relacionados con personajes y, además, refleja diferentes trayectorias enlazadas con el autor, ya sea por lectura, referencias o contacto en algún momento vital. Un conjunto de reflexiones, desde efemérides a otras circunstancias, marcan el cierre de la propuesta, acompañándose de un epílogo escrito por Manuel Méndez Guerrero en el que destaca –y suscribimos sus palabras– lo siguiente: «Nuestro viajero, aventurero y defensor a ultranza de la naturaleza, es un escritor implicado con la sociedad, detalle que se agradece en estos tiempos convulsos». Enhorabuena por esta nueva publicación, Isidoro.