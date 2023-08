Calviño presidenta

Ayer se conoció que el Gobierno español ha propuesto a su vicepresidenta, Nadia Calviño, para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. En casi todas las informaciones y columnejas que he podido leer hasta el momento se olvida piadosamente que el BEI ya tuvo una vicepresidenta española, una señora llamada Magdalena Álvarez, ministra de Fomento con el impar José Luis Rodríguez Zapatero, quien con su excepcional ojo clínico la envió al elegante balneario financiero porque empezaba a salir en los titulares sobre el caso de los ERE andaluces. En efecto, después de varios años cobrando un potosí y medio, 23.000 euros mensuales puesto en román paladino, Álvarez debió dimitir en junio de 2014, cuando finalmente resultó imputada por la Audiencia de Sevilla.

¿Cuánto cobra actualmente el presidente del BEI? Pues unos 35.000 euros brutos mensuales. Por supuesto, dispones de gastos de representación e, igualmente, recibe asignaciones para viajes, traslados, alquiler de vivienda. La muy prestigiosa ganga no acaba ahí: los expresidentes y los exvicepresidentes tienen derecho a una pensión de jubilación que además es compatible con las que pudieran cobrar en sus instituciones y/o países de origen. En el caso de los expresidentes –si culminan los ocho años que, como máximo, puede extenderse su mandato– la pensión supera los 90.000 euros al año que podrán cobrar en cuanto cumplan los 65 tacos. Detallo todas estas insignificancias porque, a mi juicio, la principal beneficiaria del nombramiento no es la economía española, ni sus compatriotas, ni siquiera el Gobierno al que todavía pertenece, sino precisamente la señora Calviño. Disculpen ustedes por subrayar una obviedad tan berroqueña, pero es que después de leer las albricias de varios periodistas de postín uno se queda atónito o, más bien, conmovido por la estremecedora capacidad de sacrificio de la ministra de Economía.

Recuerdo todavía cuando se vendía a Calviño como una funcionaria técnica de la Unión Europea sabia, moderada y estricta que garantizaba la anulación de cualquier exceso populista o tentación manirrota. Con el paso del tiempo, sin embargo, la ministra no pestañeó jamás frente a desafueros, ridiculeces y mamarrachadas de los socios de Podemos, las infectas mentiras de José Luis Escrivá sobre la sostenibilidad de las pensiones y sus milagrerías para convertirlas en eternas o las perrillas para estimular la simpatía electoral. Calviño fue incluso más allá: empezó a acudir a los mítines del PSOE, tomó la palabra defendiendo al Gobierno en su conjunto en el Congreso de los Diputados, recordó, con la impudicia habitual en estos casos, a sus abuelos rojos y perseguidos, advirtió heroicamente que no se haría fotos con organismos en cuyas direcciones no estuvieran presentes mujeres, aunque sin especificar porcentajes. Conozco a alguien –no canario– que conoció a Calvino en Bruselas y al que estas cosas le divertían mucho. «Es graciosísimo ver a Nadia posando de socialista o, peor aún, de feminista combativa, porque son asuntos que no le han interesado nada jamás, pero nunca jamás, eh… Era una persona muy competente, muy organizada, muy curranta, volcada completamente en el trabajo y que evitaba cualquier adscripción partidista o ideológica, como la inmensa mayoría de los altos funcionarios de la Unión». En efecto. El único patriotismo que pueden exhibir los eurócratas es el patriotismo europeo. El patriotismo europeo es al patriotismo español, italiano o francés lo que el anglicanismo al catolicismo. Una forma cristiana de ser agnóstico. En Bruselas: una forma patriótica de trascender las patrias y sus intereses.

Es ridículo soltar que el hipotético nombramiento de Calviño al frente del BEI apuntala la presencia española en las instituciones europeas o zarandajas por el estilo. Es un cargo europeo que se desempeña pensando en Europa y fiscalizado por Europa. Calviño –sólida, prestigiosa, magnífica conocedora de los laberintos de la Unión– puede ser una excelente presidenta del BEI, pero lo único que podrá y deberá apuntalar es la política crediticia de su banco. Eso sí: podrá por fin descansar de la mascarada rogelia y dedicarse a lo suyo.