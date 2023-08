«¿Qué es Canarias?». Un país, somos islas y también una nación”. Investido presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al preguntarle qué era Canarias, se manifestó de la manera que recoge esa respuesta entrecomillada. La que nos causa cierta extrañeza que por parte de políticos de altura y que se consideran nacionalistas no se tengan conceptos políticos determinantes y claros y que estos se oscurezcan, se difuminen con los cual lo que se podrá deducir es la carencia de metas, de objetivos nacionalitas y menos aún propuestas concernientes a este territorio que denomina «nación Canaria».

Si ignoramos que territorio pisamos y es la ambigüedad lo que lo define estaremos dando palos al aire sin caminar hacia adelante y si más bien retroceder porque los pronunciamientos no van acordes con la realidad política y menos aún con los conceptos esgrimidos para darle la enjundia de una definición correcta.

¿Qué somos islas? Es una evidencia porque están constituidas por una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Eso sí, cada una con superficies diferentes, con características geológicas diferenciadas y hasta una cultura que en ciertas manifestaciones son peculiares y singulares de cada Isla. En ese apartado se podrá estar de acuerdo. La geografía manda y obliga.

Pero cuando enfrentamos Canarias como país y como nación es una redundancia que en política no se permite. O país. O nación. Nos encontramos en el ámbito conceptual del sinónimo. Un país es una determinada área geográfica y una entidad políticamente independiente, que cuenta con su propio gobierno, administración , leyes, fuerzas de seguridad, con lo cual el concepto de país comparte significado con nación, con su aceptación como nación política. O sea, país y nación van encarriladas a ejercer un mismo compromiso político y administrativo.

El asunto reviste importancia y, sobre todo, en aquellos que se mueven en el escenario de las ideas políticas, entre ellas el nacionalismo donde hay que operar mentalmente y consecuentemente con el término nación. Y circunscribiéndonos a que Canarias es una nación tendremos que hacer un apartado obligatorio.

¿Qué es una nación? ¿Canarias lo es? Partiendo de la base que el nacionalismo tiene un objetivo concreto cual es conseguir (no hablemos de independencia, porque es un proyecto que se puede o no agitar con el tiempo) la Autonomía política-cultural de la Nación proyectada. La cual tiene que pasar como nos dice Eric Hobsbawm, considerado un pensador clave de la historia del siglo XX, por un periodo previo que describe como “protonacionalismo” que viene siendo la fase incierta y anterior a la nación y profundiza en el nacionalismo como ideología potente tanto o más que el liberalismo, socialismo o marxismo donde no es la categoría de clase lo que importa sino la categoría de nación con el cual se intenta ordenar un universo desordenado, tergiversado, sobre el que no se dispone, donde muchas veces nos encontramos extraños, un universo en busca de su dimensión política y espacio cultural.

Pero ¿qué es una nación? Politólogos y estudiosos de la Filosofía política coinciden en la definición más acertada la de Monserrat Guimbernau, doctora en Teoría Social y Política por la Universidad de Cambrig y catedrática de Ciencia Política en la Universidad de Londres, que define a la nación ”como un grupo humano conciente de formar una comunidad que comparte una cultura común, se siente ligado a un territorio concreto, tiene una pasado común y un proyecto para el futuro y reivindica el derecho autodeterminación”. Derecho recogido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y las Libertades aprobado en 1960 por la Asamblea General de Naciones Unidas, ampliado en 1966, que entra en vigor en 1976 y ratificado por España en 1977 por la Jefatura del Estado.

¿Canarias es una nación? Hay factores que son determinantes como seña la Miquel Caminal, catedrático de Ciencia Política, que si no se dan no podemos hablar de nación, tanto la canaria como cualquiera otra. Sin entrar en el desglose de estos factores, si analizamos la situación del nacionalismo canario, incluido el de CC se puede llegar a la conclusión que existe una voluntad política atomizada que cree que Canarias es una nación, sin más, así porque si .

Pero la Nación Canaria no se construye de la nada, no es un invento sino el resultado de un proceso histórico, material y moral en permanente cambio y transformación social. Sin embargo me atrevo a reseñar el cuarto factor del profesor aludido que refiere “una movilización política eficaz que consiga movilizar la existencia de la nación como una categoría política indiscutible”

Por lo tanto, si el espectro nacionalista se acercara de forma definitiva a conformar una mayoría, mucho más allá del 21 por ciento de los que votan CC y que el Parlamento canario asuma el derecho a la autodeterminación como lo han hecho vascos y catalanes en sus respectivos parlamentos y se lograra romper las capillitas insularistas podríamos decir que se ha conseguido la construcción nacional de canarias, donde el imaginario ha cedido su puesto a una realidad deseable.