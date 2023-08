Más calma o menos sangría

Cada uno tiene sus prisas. Es una constante en los hombres y en los pueblos. Hay gente que tiene prisa en casarse, en tener niños, en sacarse unas oposiciones, en reservar un apartamento en Las Américas, en declararte un amor eterno que se prolonga hasta mediados de mes, en llegar al Renacimiento, en advertir que si el Gobierno no te sigue soltando una pasta gansa es que está intentado destruir la libertad de expresión, en licitar un estúpido e inservible circuito del motor por valor de decenas de millones de euros, en apostar a todas las variaciones de lotería disponible, en sucumbir a las ofertas estremecedoras de los supermercados. Ángel Víctor Torres tiene prisa y mete prisa. El expresidente quiere saber ya con quién va a pactar Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Que se decidan de una vez, los muy perezosos. Tal vez cabría una observación previa a Torres, advertirle amablemente que ni siquiera se han constituido las Cortes. Pero me temo que no serviría para nada. Torres tiene prisa, mucha prisa, como quien se ha enterado que en Ikea las librerías Baggebo están rebajadas a mitad de precio y coge el coche y pisa enloquecidamente el acelerador.

Y en su precipitación, cree haber encontrado una contradicción fulminante en los estatutos de CC, según los cuales la organización se define como «nacionalista y progresista». Como el PSOE es progresista, pues quien no vote por el PSOE, es decir, a favor de la investidura presidencial de Pedro Sánchez, no puede blasonar de progresismo alguno. No busque usted un niño de cinco años para comprender el razonamiento, ya le aclaro yo que, obviamente, basta con una edad mental de cinco años para ofrecer esta ocurrencia como argumento político. Al señor Torres ni se le pasa por la cabeza que un ciudadano progresista puede no votar a favor del PSOE sanchistizado y su marca blanca –Sumar– porque entienden que su progresismo solo es un subproducto retórico. O porque entiende que un dirigente capaz de pactar con el más asirocado, supremacista e irresponsable de todos los independentismos –guiado por un individuo que es prófugo de la justicia– ni merece credibilidad democrática ni puede garantizar un gobierno mínimamente estable ni autónomo respecto a sus leoninos compromisos. La reflexión podía ser justamente la contraria: ¿es progresista vender convicciones, agenda política, coherencia, responsabilidad institucional, el futuro del modelo político-territorial y su sistema de financiación única y exclusivamente para gobernar dos o tres años más? Coalición Canaria no va a pactar con el PP. Que Vox no entrara en un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo resulta más o menos irrelevante. No votarán por el candidato del PP porque, losa y llanamente, no hay condiciones para sostener posibilidades reales de triunfo. Es decir, no existe una mayoría a la que CC pudiera sumarse. Y la cosa no tiene más recorrido. Más rotundamente todavía: es muy razonable, después de la enésima negativa del PNV, que Núñez Feijóo aborte su intento de investidura. Por muy estúpido que sea su equipo de dirección –que lo es, como demostró el modelo y la evolución de su pachorruda y torpona campaña electoral–, sería terrible que se arrastrara a semejante ridículo. Por lo tanto, y entre corteses gestos a un partido con el que cogobierna en Canarias, los máximos responsables de CC –y la diputada, Cristina Valido–, solo negociarán realmente con el PSOE. Se me antoja sorprendente que Torres desconozca que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, terminará sus breves vacaciones el próximo fin de semana y que ya tiene cerradas, para la siguiente, reuniones con varios partidos, entre ellos, como es obvio, con Coalición Canaria. Torres tiene tanta prisa que también mete prisa al ministro Bolaños, quien intenta tejer rápida pero cuidadosamente una delicada red de apoyos positivos y abstenciones molonas que en ningún caso serán gratuitas, fáciles o inequívocas. Un poco más de calma o un poco menos de sangría.