De la Poupée de Bellmer a la Barbie de Mattel

En estos días, a nadie se le escapa, el mundo se ha teñido de rosa Barbie —dicho con precisión: de 219C del sistema Pantone o, para RGB, (254, 70 165)—. ¡Qué pereza! De icono de belleza y chica moderna a rubia boba y quintaesencia del postureo, se convierte ahora en feminista de pro en otro ejercicio del capitalismo para ser más capitalismo que nunca. Dicho en plata: Mattel haciendo caja.

Las niñas de hoy pasan bastante de todo lo que no salga de una pantalla y sea interactivo. La empresa lo intentó antes con el proyecto Hello Barbie, dotándola a ella y a su mundo de inteligencia artificial. Salió mal. Así, busca un nuevo público: mujeres que compartieron infancia y adolescencia con la rubia muñeca que, ahora, con la memoria distorsionada por el tiempo y el marketing machacón aseguran que, gracias a Barbie, llegaron a ser ingenieras industriales y no mujeres florero. Se trata de dar un giro para que el problema pase a ser la solución. Repito: ¡qué pereza!

No pude evitar evocar a la omnipresente Barbie el día de la inauguración de Histeria. La trasgresión del deseo, —comisariada por la historiadora de arte Pilar Soler Montes y que puede visitarse actualmente en TEA— ya que la muestra se inicia con fotografías de la famosa Poupée de Bellmer y otras de la Exposición Surrealista de París de 1938, con los maniquíes de Dalí, Sonia Mossé, Miró, Max Ernst, Léo Malet, Marcel Jean y Óscar Domínguez, así como la pieza de Juan Hidalgo Rrose Selavy-Cheap Imitation.

La muñeca y el maniquí tienen un origen muy anterior si bien, a partir del siglo XIX, adquieren un enorme realismo y semejanza al cuerpo humano al que representa, pero también empiezan a destacarse las diferencias entre la vida y la no-vida. Muchos artistas se interesan por la atracción o violencia sexual latente entre el artista masculino y esta representación femenina, manipulable al gusto. Los surrealistas violentarán estos cuerpos plásticos para cuestionar procesos modernos como la mecanización y la mercantilización.

Ahora bien, ¿qué propone Histeria. La trasgresión del deseo? Dice TEA: «Esta muestra revisa desde una mirada contemporánea la historia y la naturaleza de las imágenes que actualmente continúan influenciando en la visión, representación e invención del cuerpo femenino». Para ello, se centra en el interés de los artistas surrealistas por las histéricas —mujeres que fueron consideradas enfermas/locas— a partir del imaginario en torno a la histeria creado por el doctor Jean-Martin Charcot en su famosa Iconografía fotográfica de la Salpêtrière.

Brevemente: la Salpêtrière fue una fábrica de pólvora que, en 1656, Luis XIV decidió reconvertir en centro de reclusión de mendigos y ociosos y, posteriormente, se constituyó en lugar de internamiento de mujeres mendigas, bastardas, huérfanas, lisiadas, ladronas, criminales, ciegas, epilépticas, alcohólicas, seniles, suicidas, idiotas, moribundas, protestantes, judías, melancólicas, lesbianas, prostitutas, locas, depravadas, malcriadas, bohemias... liberadas, en parte, con la llegada de la Revolución Francesa. Posteriormente, en el XIX, pasó a ser un espacio de reclusión de mujeres afectadas por la histeria, una enfermedad con múltiples síntomas que, básicamente, les impedían ser normales. La exposición de TEA plantea la forma en que es vista la mujer por un mundo masculinizado, especialmente bien planteado, opino, por Pierre Bourdieu en La dominación masculina, donde desarrolla el concepto de violencia simbólica.

Los surrealistas observaron todo esto con especial interés. También muy resumidamente: André Breton, padre del surrealismo, queda decepcionado y aterrado con nuestra mente intelectual que nos llevó a la I Guerra Mundial y empieza a indagar sobre esa parte inconsciente que no atendemos y, donde considera, está la llave de la liberación del ser humano. De ahí que, para estos artistas, aquellas personas tratadas de locas, quizás, estén ya en un estado avanzado de liberación digno de estudio. En la definición de histeria del Diccionario abreviado del surrealismo puede leerse: «(...) no es un fenómeno patológico y puede, bajo todos los aspectos, ser considerada como un medio supremo de expresión».

Histeria. La trasgresión del deseo pone el foco en el espectáculo de masas en que se convirtió la histeria en la Salpêtrière bajo la dirección de Charcot. Es clave el testimonio de una de las internas, Jeanne Beaudon: «(…) chicas desquiciadas cuyas dolencias, llamadas histeria, consistían, sobre todo, en la simulación de la misma ... ¡Cuánto se esforzaban por captar la atención y ganar el estrellato!». Al final recurrían a modelos, actrices y bailarinas para representar (y construir) la histeria, como bien explica Didi-Huberman en La invención de la histeria.

Finalmente, esta historia acabó con la eliminación de la histeria como enfermedad. Tras muchos estudios y tratamientos, remedios como aflojar las fajas o los logros de las sufragistas resultaron ser los más efectivos.

Dicho esto, opino que la muestra de TEA aporta poco más que informar y formar al espectador sobre el trabajo de los artistas surrealistas y algunos otros así como acerca del fenómeno de la histeria. Quizás —no lo tengo claro— compone algo con la exposición vecina Óscar Domínguez. La conquista del mundo por la imagen del surrealista canario que —sin disimulo y repitiéndose de tanto en tanto— se despliega como un folleto turístico contribuyendo a un sistema cultural que hace pensar muy poco, alejándose del mismo espíritu surrealista. ¿Qué tal una propuesta, por ejemplo, sobre surrealismo etnográfico, surrealismo y política, surrealismo como modernidad antimoderna o, mejor aún, sobre el uso y abuso del surrealismo por la industria cultural?

No acudí a TEA sólo a ver obra surrealista ni a saber más sobre la histeria. Nunca voy a un centro de arte contemporáneo únicamente a informarme y formarme. Tenía grandes expectativas de encontrar una propuesta interesante en un momento como el que vivimos. Había transcurrido un mes de las elecciones del 28 de mayo con resultados municipales y autonómicos dementes; se habían anunciado elecciones generales para el 23 de julio y vivía con gran angustia la posibilidad de que personas de derecha y extrema derecha metieran mano en asuntos como la forma de ver y tratar a las mujeres. En otras palabras, esta exposición trata El Tema.

Me gusta una frase que oí, precisamente, a Gilberto González, director artístico de TEA en alguna ocasión: «El museo siempre quiere llevarnos a alguna parte». Ok, ¡vamos! Pero, con sinceridad, cuando acabó la visita guiada en la que se convirtió el momento inaugurativo me encontraba en el mismo punto de partida.

Finalizo retrocediendo hasta el mismo inicio de la muestra, la puerta de entrada. En ese punto hay un cartel que enuncia: «Para tu información queremos que sepas que esta exposición incluye imágenes de cuerpos desnudos». Parece que fue colocado, no tanto por la piel exhibida, sino por la naturaleza violenta de esta desnudez. Opino que sustituyendo ese texto por: «Para tu información queremos que sepas que esta exposición incluye imágenes de violencia machista», todo lo visto después habría cambiado de sentido. Se moja, toma postura, molestaría a algunos; ahora no hace ni cosquillas y esto es difícil de tragar —dentro de un museo de arte contemporáneo— en el momento político y social en que nos encontramos. Quizás se podría salvar la muestra pintando las paredes de PSM 219C, evidenciando que la ®igualdad es, hoy, una marca registrada.