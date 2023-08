La necesidad ya del referéndum vinculante. Ley de Claridad: Quebec

Pareciera que el mismo destino forjara un ambiente de oscuridad, incertidumbre , eterna provisionalidad y enquistamiento, con unos agentes por ambas partes de una mediocridad extrema, incapaces sin atenuantes de encender alguna luz de superación real en el horizonte. Como si la única resultante fueran fracasos seguros, frustración general y belicosa división. Se vive en la tentativa, el juego de fuerzas simuladas, distracciones, amagos, desde posiciones numantinas. Como si el Estado de derecho se hubiera transformado en el de la discrecionalidad y el principio de legalidad en un marco para ser superado por la «política». Detrás, la supervivencia de Nuestro amado líder como única razón de Estado.

La Provincia de Quebec partió del total respeto de la legalidad, una parte significativa de la sociedad quebequense quería la independencia del Canadá, cuya Constitución (o decisiones judiciales/costumbre anglosajona) no reconocía ese derecho. Para poder atender ese deseo de parte de la población, la Corte Suprema del Canadá fijó las bases para una Ley de Claridad. El derecho de autodeterminación había de basarse en una mayoría muy cualificada, expresada una sola vez, la nueva minoría (ahora anglosajona) debería ostentar los derechos lingüísticos de los franceses en Quebec/Canadá y el mismo derecho a desgajarse de las comunidad quebequense que no quisiera seguir la pauta general. No se volvería a celebrar ningún referéndum y las inversiones huyeron de Quebec a Toronto.

La Ley de Claridad del Canadá comparada con España es un chiste (España), hablar de sistemas solares distintos. Estamos ante una cuestión que va más allá de todos los partidos, una cuestión antropológica, cultural y cívica, siempre y hoy cultivada. Pero tampoco los no nacionalistas conciben soluciones, sino el enmarañamiento, la provisionalidad e inseguridad derivada, con la puja y escalada de sagrados derechos. Que desde luego un referéndum sobre las bases de la Ley de Claridad canadiense pondría fin definitivo. Aunque Canadá y anglosajones son otro mundo. Por primera vez leído lo que Chapu Apaolaza escribe: «¿Y si la derecha diera la independencia a Cataluña y Euskadi? Se libraría de paso de los únicos territorios que impiden su hegemonía. Mi respuesta es afirmativa. Una hipótesis que merece una propagación que cuajara en propuesta, sabiendo que sin visos de prosperar, no estaría nada mal formularla, dar plasticidad al hartazgo y reacción a la extorsión y acoso permanentes. En los años 90 amigos míos vascos decían, no vamos a necesitar la independencia, porque nos van echar». Esta idea escrita, comentada, razonada y debatida, que cristalizase en estado de opinión, en minoría crítica, supondría un enfoque útil. Una España adulta y racional, amable y previsible. Si, con Portugal permutados, la lotería.