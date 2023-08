La agonía del Castillo de San Cristóbal

Cuando en 1908 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicitó al Estado la permuta del Castillo de San Cristóbal por el edificio del Hotel Batemberg, el Estado se negó por no comprometerse el ayuntamiento a abonar la diferencia del valor resultante entre las tasaciones de ambos inmuebles. En 1913, la entidad Elder Dempster solicitó la permuta de dicho castillo por la Casa Elder situada en la calle Castillo, que no se produjo. En 1926, cumpliendo la promesa del Rey Alfonso XIII cuando visitó Tenerife en 1906, el castillo fue cedido al Cabildo Insular.

Finalmente, en el marco de una ampliación urbanística de la ciudad, en el 1928 de la Dictadura del general Primo de Rivera, siendo alcalde Santiago García Sanabria, el Castillo de San Cristóbal, situado junto al mar, fiel testigo y autor con su cañón Tigre de la derrota de la flota con la que el contralmirante inglés Horacio Nelson pretendió apoderarse de Tenerife en 1797, fue arrasado y destruido ante la mirada resignada y atónita de la ciudadanía santacrucera, que quizá por eso, y desde entonces, se ha acostumbrado impotente a otros errores urbanísticos.

Tristemente, la prensa influyente de la época aleccionó la destrucción del castillo para sustituirlo por otros proyectos ¿de interés de la ciudad?, salvo alguna honrosa excepción, como Emilio Serra y Fernández de Moratín, farmacéutico, periodista y político, que se opuso, como también se manifestó contrario el abogado, alcalde y diputado republicano arafero Andrés Orozco Batista.

Cuál no sería el valor defensivo de los bravos muros del castillo, que para demolerlos tuvieron que echar mano de centenares de obreros y de grandes cantidades de dinamita, y cuál no sería su agonía al resistirse confuso ante el pago con que Santa Cruz correspondió a sus esfuerzos por mantener a raya a la ambiciosa piratería de la época, incluido Horacio Nelson, que todavía hoy, desde no se sabe dónde, contempla ufano la importante calle con la que Santa Cruz le rinde honores.

Y no solo se derribó el castillo, sino que, en su afán por ocultarlo completamente para nuevos proyectos, se le echó tierra encima y gran cantidad de materiales de todo tipo para ganarle terreno al mar en el contexto de cómo interesaba entonces el desarrollo urbanístico de la ciudad, construyendo encima una plaza que fue inaugurada en el 1947 del gobierno franquista, la de España, hasta que en 2006, durante las obras de su remodelación frente al Cabildo Insular, se descubrieron restos del histórico y añorado castillo.

Santa Cruz de Tenerife data de 1494 como lugar real, de 1803 como villa exenta, y de 1859 como ciudad. Su Castillo de San Cristóbal se comenzó a construir en 1575 bajo la administración del gobernador Álvarez de Fonseca, entrando en servicio el 20 de enero de 1577 como la fortaleza que en ese momento era la primera fortificación de importancia de la isla de Tenerife y el principal pilar del conjunto defensivo de la bahía de Santa Cruz.

El pasado 28 de julio el castillo volvió a llorar. El mismo que dio cobijo al general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, comandante general de Canarias, cuando, con 67 años, se enfrentó y derrotó al contralmirante Nelson. Y el castillo volvió a llorar en el entrañable Círculo de Amistad XII de Enero, el querido Recreo, que preside Francisco Perera, donde es responsable de su actividad cultural Ana María Díaz Pérez. Volvió a quejarse cuando en la obra del grupo de teatro Amistad, que hábilmente dirige Gerardo Fuentes, José Carlos Fernández Álvarez, el castillo llora amargamente que Santa Cruz no entendiera que él sería hoy la joya más apreciada y querida por su leal ciudadanía.

Como me sigue costando entender su destrucción, a los pocos días visité sus ruinas en el museo subterráneo que en la plaza de España cuida lo poco que quedó de sus paredes y el cañón que destrozó un brazo de Nelson, el Tigre. Coincidí con un grupo de turistas que seguían muy atentos las explicaciones de una guía. En ese momento todos se echaron las manos a la cabeza. Qué menos al enterarse de la destrucción del castillo.