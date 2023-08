Ministro in pectore

El expresidente del Gobierno y secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, guarda silencio hace casi tres semanas. Al último pleno parlamentario, en el que se eligieron los tres senadores que corresponde designar a la Comunidad autónoma, no asistió. Afirman que después de cuatro muy intensos años Torres ha decidido tomarse unas merecidas vacaciones familiares y desconectar. Pero algunos, también, han trasmitido ciertos comentarios de actualidad supuestamente proferidos por Torres. Por ejemplo, su satisfacción por el comportamiento del PSOE de Canarias en las recientes elecciones generales: una de las federaciones socialistas que más y mejor resistió de toda España. Y no solo ha resistido. En las elecciones generales de 2019 los socialistas obtuvieron unos 272.000 votos en Canarias, mientras que superaron los 339.000 el pasado día 23. Un crecimiento robusto que ha proporcionado justificadamente un pequeño chute de ánimo a los dirigentes socialistas, pero con un matiz. Ciertamente fueron el partido más votado en el archipiélago, pero no en ambas provincias. En la de Santa Cruz de Tenerife la victoria correspondió al Partido Popular. El PSOE sigue teniendo cierto problema de implantación. Pedro Martín ganó en el Cabildo, pero muy lejos de la mayoría absoluta. De hecho, después de cuatro años como presidente del Cabildo tinerfeño, perdió casi 4.000 votos, datos inequívocos que señalan a Martín como máximo responsable de la pérdida de la corporación insular y, dos meses más tarde, del fracaso en las elecciones generales.

Ninguno de estos matices (y algunos más) puede llegar a discutir la buena salud del PSOE. Se confía en que si Pedro Sánchez continúa en La Moncloa y los votos recuperados de predios como Podemos se quedan en casa, los psocialistas canarios pueden mantenerse como primera fuerza en los próximos años y afrontar unas elecciones –quién sabe si anticipadas– en unas magníficas condiciones. Sin embargo, quizás hiciera falta un empujoncito, y ese es el objeto de los comentarios que algunas luciérnagas veraniegas insisten en poner en boca de Torres. El empujoncito consistiría, en resumen, en que en su próximo Gobierno –si todo va bien a finales de septiembre o principios de octubre– el compañero Ángel Víctor fuera designado ministro. Algunos, en el PSOE canario, insisten mucho en la feliz ocurrencia e incluso la han dejado caer en las inmediaciones del poder sanchista. Y la reacción no ha sido en absoluto negativa. Por supuesto, existiría algún problema. Héctor Gómez ya es ministro, por ejemplo. Pero no les falta razón a los que argumentan que a Gómez no le luce nada. El bueno de Héctor Gómez es diputado, dirige la agencia turística, lo ponen de portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados y le colocan la púrpura de ministro de Turismo e Industria y nadie parece darse cuenta. Es serio, puntilloso, muy trabajador y siempre diligente, pero incapaz de visibilizarse ante los seres humanos. Con toda su entrega y su bonhomía, Gómez parece una versión silenciosa y esquinada del hombre invisible de Wells. Pero siempre tendrá un lugar en el corazón o, en su defecto, en cualquier otras víscera de Pedro Sánchez, y nadie lo quiere mal en el partido. Lo que no les gusta es la creciente simpatía mutua entre el todavía ministro y la alcaldesa de Las Palmas, que ha empezado en el ayuntamiento su deporte favorito: asustar, abroncar y arrancar cabezas. Los torrecistas, en cambio, creen que el aruquense sería un ministro más sensible, sobre todo a las cámaras de televisión, y que sabría arrogarse cualquier buena nueva que pudiera arrancar CC al PSOE, y que igual consigue que estalle un volcán entre la sede de Ferraz y el paseo de Pintor Rosales, y se evacúa Argüelles, y lloramos todos, y Sánchez se instala en una caseta de campaña con Torres al lado, anunciando perras y viviendas todo el día, invencibles los dos, juntos, cejijuntos, revueltos.