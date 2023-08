Retiros espirituales

Queda fuera de toda duda que el turismo es el principal motor económico de las islas. La diversificación real de la economía canaria es un mantra, una utopía que perseguimos para encarar los principales retos de Canarias. Foros, debates y congresos para abordar el turismo y seguir hablando de lo mismo cada año. Sin embargo, hace pocos días me topé con un nuevo y extraño atractivo turístico que, según un gurú llamado Kevin Romaní, está creciendo entre los más esnobistas de Europa. No es otro que el turismo de retirada espiritual en el archipiélago, un concepto descaradamente abstracto que está generando a los más listos de la clase pingües beneficios. Una oferta con valor añadido que revaloriza un destino de ensueño como es Canarias. Así de socorrido lo promocionan en las páginas webs que rulan por esta carretera de libre tránsito que es internet. Retiros para encontrarse uno mismo, retiros tántricos, para sobajearse con protocolo, y meditación en las faldas del Teide, para no perder nunca la perspectiva. Es cierto que antes era coto privado de los personajes más extrovertidos de cada lugar, pero ahora se ha transformado en una opción recurrente. Como en nuestra tierra todo lo hacemos con mucha pasión, a veces nos pasamos de frenada. En Tenerife se proponen con atrevida publicidad suculentos mensajes de positivismo que van desde el tantra al monte, sexualidad sagrada en Arico, o técnicas rejuvenecedoras en La Tejita, hasta el tantra milenario en Santa Úrsula, un municipio perfecto para conectar con nuestro otro yo entre cuartas de vino. Un crisol de portentosas alternativas que solo están al alcance de los más acaudalados. Por 1.500 euros puedes disfrutar de seis días de retiro espiritual y yoga en Las Palmas, o una experiencia tántrica en Fuerteventura por algo más de 1.200 euros, donde supongo que te darán un pin y que no te preocupes por las cosas. Desde las numerosas empresas dedicadas a este suspicaz negocio, aseguran que un refugio espiritual de verano te permitirá salir de los caminos y destinos trillados, acercarte a la Madre Naturaleza de una manera más consciente y experimentar algo nuevo con personas de ideas afines.

Tienen claro que hacer un retiro espiritual en verano en Canarias te brinda la oportunidad para realizar el camino de la autorreflexión que te permitirá vivir auténticamente en sintonía con tu verdad. Y ojo, que eso puede ser una herramienta absolutamente poderosa. Así que, a partir de ahora, se acabaron los bocadillos de tortilla en la playa, los macarrones con atún en un apartamento del sur y el botellón en Las Verónicas. Es el momento de adentrarnos en el mundo mágico del retiro espiritual, que, por cierto, tiene rebajas del 50 por ciento si lo pillas en Black Friday. Y no se piensen ustedes que en esta diversificación de la economía se han olvidado de la venta y promoción de los productos y artículos asociados al retiro. ¡Pues claro que no! Es imprescindible llevarse El árbol del yoga de B.K.S. Iyengar o Doce estaciones del alma de Dafne Schilling, que se puede acceder a un módico precio a través de la plataforma digital de una de las empresas que obviamente no voy a mencionar. Otro elemento indispensable para que no se caigan los chakras es una esterilla o un zafu de meditación, sin duda, un regalo práctico para un retiro espiritual con fundamento. Y, por último, para ser pro, es esencial una agenda para el bullet journal, es decir, una libreta para plasmar las vivencias en cada uno de los días que pasas mirando para Cuenca. Así que a tomar nota y convertirnos en los maestros espirituales que todos tenemos dentro. Las perras son las perras, amigos. @luisfeblesc