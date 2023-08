Endesa: avaricia y desprecio

Pobres fantasías de un meatintas: la situación de La Gomera, en la que han tardado más de 48 horas en reponer el suministro eléctrico en toda la isla, no solo provoca la apertura de un expediente informativo por el Gobierno autónomo. La Diputación Permanente del Parlamento de Canarias se reúne y en un comunicado firmado por todos los partidos se acusa a Endesa de manifiesta irresponsabilidad e incompetencia culposa por no renovar equipos e infraestructuras en situación de obsolescencia no solo en La Gomera, sino en todas las islas. Es solo el comienzo de una escalada de protestas de las administraciones públicas. A principios de septiembre se celebra una reunión conjunta entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai) que presentan un análisis somero de la situación del suministro eléctrico en el Archipiélago y exige terminantemente a Endesa un plan de inversión en Canarias que comience a ejecutarse en el plazo de 60 días, anunciando medidas judiciales si la compañía eléctrica no responde. Pocas semanas más tarde el Gobierno autonómico convoca una rueda de prensa en su Delegación en Madrid para explicar a la prensa española que el sistema de suministro y distribución eléctrica en Canarias está a punto de colapsar. Puede hacerlo mañana o dentro de seis meses. Puede hacerlo en una isla –casa isla, salvo la dupla Lanzarote-Fuerteventura tiene su propio sistema– o en varias una vez. Lo único seguro es que cada día que pasa el colapso está más próximo, con todo su impacto no solo en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino en salud económica del país y el prestigio como destino turístico de toda Canarias. La televisión y la radio autonómicas ofrecen reportajes informativos y porfiados debates sobre el peligro inminente de un colapso eléctrico. Se convocan varias manifestaciones pacíficas con un éxito notable frente a las oficinas de Endesa en Tenerife y Gran Canaria. Antes de comenzar las Navidades el Gobierno autonómico da por terminado el trámite administrativo e impone la máxima multa posible a la compañía que, junto a Iberdrola y Naturgy, controla el 90% del mercado eléctrico español.

Ya les digo: fantasías. La sociedad canaria –tanto los poderes públicos como esa entelequia conocida como sociedad civil– no tomará conciencia de la gravedad del asunto hasta que nos veamos metidos en un follón indescriptible, con Gran Canaria, Tenerife, La Palma o Fuerteventura sin energía eléctrica durante tres, cuatro, cinco días, tal vez una semana para reponer las condiciones idóneas de suministro. En situaciones mucho menos críticas que Canarias se han visto envueltos otros territorios insulares por errores técnicos, fatiga de materiales y maquinaria envejecida, como ocurrió en Islandia en 2010, cuando un apagón eléctrico dejó sin suministro durante unos veinte días a más de 300.000 personas. Las pérdidas se elevaron a muchos centenares de millones de dólares porque, entre otros efectos, las tres principales fundiciones de aluminio de Islandia quedaron inoperativas durante tres semanas. Endesa ha ganado y gana una pasta inconcebible en Canarias, en la que, de facto, ejerce un monopolio que ahuyenta comprensiblemente a toda competencia. Ha pedido disculpas por el apagón padecido por los gomeros según su estilo: sin reconocer su desvergonzada culpabilidad en la crisis y teniendo el cuajo de pedir a los gomeros «un consumo responsable». Quien peca de una irresponsabilidad intolerable, un ejemplo de miserable avaricia y desprecio supino a sus clientes es Endesa, que hace pocos años, a raíz de su penúltimo desastre en Canarias, anunció unas inversiones multimillonarias: no ha llegado ni un puñetero céntimo. Pero después de tantas evidencias algo debe quedar claro a estas alturas: si se produce un colapso eléctrico la culpa estará dividida entre el apetito escualo de Endesa y la indiferencia pusilánime de los canarios y sus autoridades.