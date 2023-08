Tejer una legislatura breve

Nos dirigimos a una investidura larga y a una legislatura corta. Quien más arriesga en una hipotética repetición electoral no es el PSOE, ni el PP, ni Vox, ni Sumar, sino Junts per Catalunya. Es imposible que otra tirada de dados en las urnas le proporcione la influencia decisiva que tiene ahora mismo. Lo más razonable, por tanto, es que llegue a algún acuerdo con Pedro Sánchez. Pero lo más razonable no resulta, necesariamente, lo más probable. El futuro grupo parlamentario de JxC no es precisamente un estanque de cisnes unánimes. Aun así existe margen para templar el acero de los más irreductibles entre los juntistas. Hasta el 17 de agosto como mínimo. En esa fecha se constituirán las Cortes y se votará las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. Y todas las fuerzas con representación deberán retratarse. El PSOE pretende excluir al Partido Popular de la Mesa, que estaría integrada únicamente por diputados del PSOE, Sumar y ERC. Una mala señal democrática. Pero nadie piensa en ello. En ese momento cada uno resultará retratado y comenzarán a estar más o menos claros los aliados confirmados y potenciales con los que cuenta Sánchez para su tercera investidura. No tiene ninguna prisa, más bien al contrario. Incluso este tiempo lento y exasperante puede serlo útil como pretexto a la hora de presentar los presupuestos generales del Estado para 2024. Lo que no sería en absoluto inoportuno teniendo en cuenta los precios que deberá pagar a los socios de la investidura si quiere transformarlos en socios de legislatura.

Y entre los mismos figura, por supuesto, Coalición Canaria. Lo que han trasladado los coalicioneros a Félix Bolaños, designado por Sánchez el jefe del todavía informal comité negociador del PSOE, son tres puntos: la reactivación de los convenios que el Gobierno central ha ignorado palmariamente en los últimos años –infraestructuras educativas, obras hidráulicas, etcétera–, la garantía del cumplimiento de los compromisos para la reconstrucción de La Palma, incluidas las rebajas tributarias y la consignación explícita de cien millones de euros anuales durante el próximo lustro y un calendario realista para transferir –debidamente dotadas– las competencias establecidas en el Estatuto de Canarias de 2018, incluida la gestión de las costas canarias, aun no finalizada pese a los grotescos riquirracas del Gobierno de Ángel Víctor Torres. Según se avance en la negociación de esa agenda durante los próximos 15 días se definirá –como ocurre con el resto de las fuerzas nacionalistas cuyo respaldo buscan los socialistas– el voto de Coalición. Dudo mucho que voten en contra. Votar en contra es perder –ahora y en el futuro próximo– cualquier capacidad de negociación. No les preocupa ninguna reacción extemporánea del PP. Uno lee ciertas cosas escritas desde la ingenuidad o la estupidez y no puede evitar el asombro. Si Coalición apoya con su voto o su abstención la investidura de Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer el PP en Canarias? ¿Abandonar el Gobierno autonómico? ¿Censurarlo del brazo con el PSOE? ¿Bloquear el funcionamiento parlamentario? El Partido Popular sumó un enorme patrimonio político en las elecciones de mayo: comunidades autónomas y ayuntamientos. Lo necesita para resistir la travesía de los próximos años. El PP –si quiere volver a gobernar España– debe iniciar, mantener o mejorar las relaciones con (al menos) algunas fuerzas nacionalistas. Domínguez también tiene la seguridad de que Clavijo no lo desalojará del Gobierno, entre otras razones, porque no podría sin poner en riesgo su propia presidencia. Porque todos, también, todos sin excepción, incluyen una variante fundamental en sus cálculos estratégicos y tácticos: esta legislatura será breve. Tal vez dos años o dos años y medio. No conviene olvidarlo a la hora de pactar, a la hora de votar, a la hora de mantener abiertos todos los canales de diálogo en las próximas semanas y meses.