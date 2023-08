La España vaciada frente al nacionalismo burgués de izquierdas

Leí Soldados de Salamina, un gran libro de Javier Cercas, y seguí sus artículos periodísticos un tiempo. El escritor es extremeño que emigró con su familia a Cataluña, reconoció sus esfuerzos, vividos como compromiso, de integración en Cataluña, y en catalán se expresaba con gusto. Como si fuera pago de una deuda (los emigrantes con su sola presencia desnaturalizarían/desnacionalizarían «objetivamente» Cataluña) y no solo ya no debiera nada, sino en todo caso reconocimiento. Parecía siempre que hubieran de hacerse perdonar los charnegos. El precio era su aculturación, pérdida de tradiciones familiares, formas de comunicación, orígenes, vida de arraigo, pertenencia, mundos simbólicos. Una situación muy desequilibrada, mientras el señorito receptor catalán no daba nada exigía la integración vital y emocional, el emigrante había de aculturizarse, lo que es inimaginable en sociedades abiertas, cosmopolitas, diversas, mestizas. Lo que me pareció en Cercas equidistancia entre constitucionalismo y procès, después era constitucionalismo claro. Todo pagado. Nunca antes los artistas preferentemente intitulados intelectuales de izquierda habían sido menos en apoyos a un candidato de progreso (luminoso). De la lista de los abajo firmantes destacaban sonoras ausencias, entre otras las de Víctor Manuel/Ana Belén.

Cuál no fue mi sorpresa cuando vi entre ellos a Javier Cercas, que solo hacía unos meses había cenado en el Eliseo con Macron, el Emérito y Vargas Llosa, con ocasión del ingreso de Vargas Llosa en la Academia francesa. Ninguno socialdemócrata, él un desprejuiciado. Si ya me chocaba su condición de abajo firmante en el escuálido listado, más que lo justificara aclarando que él apoyaba la socialdemocracia (la doctrina, no su encarnación en el falsario doctor Sánchez). Es decir, acudía a la matriz o marbete del peor y con menos escrúpulos morales de la historia de la democracia, sin apoyarle apoyándolo. Cercas además, a contracorriente, había escrito Soldados de Salamina, que versaba sobre la ejecución frustrada del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, padre de Sánchez Ferlosio. Al margen de las monsergas republicanas y la beatificación de ideologías empapadas de sangre, el escritor iba a los hechos humanos, lo que es propio del arte. En esta elecciones, donde ha perdido el PSOE ha sido en la España vaciada y donde ha triunfado de forma decisiva es en las dos comunidades de estricto nacionalismo étnico excluyente: Euskadi y Cataluña, reyes del mambo y el privilegio. En el caso catalán donde impera una burguesía supremacista, clasista, de irrefrenable menosprecio (documentado) de andaluces, murcianos, extremeños como Cercas. La socialdemocracia que llama Cercas, socia estratégica del señoritismo burgués catalán no para de regarles a estos con dinero, como para muchos trenes extremeños. Extremadura también votó socialdemocracia nacionalista de progreso. Nuevos señoritos.