Comentarios a algunos problemas de la sanidad canaria

La evolución del sistema de salud es un tema complejo y cualquier comentario sobre sus fallos siempre será parcial y referido a la parte que el crítico haya podido conocer.

Por otro lado, no se puede culpar de los errores a nadie en concreto, pues todos los partidos e ideologías han participado en lo que se ha hecho hasta ahora. Por si sirve de consuelo, en Inglaterra están afrontando los mismos problemas, consecuencia de 20 años de decisiones a veces inadecuadas y poca inversión.

Esta semana la revista médica más prestigiosa del mundo, New England Journal of Medicine publica un artículo titulado “El servicio de salud en Reino Unido. ¿A punto de romperse?, ¿o ya destruido?”, firmado por el doctor David Hunter de la universidad de Oxford y otros.

Tras leer el artículo y comprobar que se describen problemas muy similares a los que tenemos nosotros en este momento me he animado a hacer estos comentarios.

Los autores exponen la falta de médicos y enfermeras por bajos sueldos y una mala política de incentivos, grandes listas de espera, falta de camas, etc.

En general, una mala situación la inglesa, con marcadores por debajo de la media europea que, incluso aplicando medidas brillantes, va a tardar más de una década en resolverse. No digamos si las medidas que se aplican son nulas o erróneas . Todo ello agravado por la pandemia. No olvidemos que el COVID y sus consecuencias continúan . Afortunadamente ha disminuido la mortalidad, pero hay una gran morbilidad todavía.

Probablemente nadie tiene fórmulas mágicas que arreglen todo el sistema, ni aquí, ni en otros países, pero también sabemos que no en todas partes funciona igual la sanidad. Las listas de espera, por ejemplo, no son iguales aquí que en otras regiones españolas.

Hay problemas que se arrastran desde hace varias décadas y que se han ido enquistando e incrementando hasta alcanzar una masa crítica insoportable que propicia que el sistema se esté viniendo abajo de forma acelerada.

Tras leer el artículo, he revisado, notas mías sobre problemas que me preocupaban hace unos 15 años,( dirigí un servicio de Hematologia durante 30 años),y al actualizar la información veo que algunos problemas que a mi juicio contribuyen al deterioro, permanecen sin cambios .

Voy a mencionar algunas de las circunstancias que he podido conocer a lo largo de una dilatada vida profesional y que creo que deben corregirse.

En los hospitales canarios, en estos momentos, hay servicios que prácticamente han desaparecido desde un punto de vista funcional, entre otras razones por:

Una imprevisión frente a jubilaciones masivas con desaparición de personal médico y de enfermería bien formado. Estas jubilaciones, incomprensiblemente, fueron forzadas por la propia administración pasando la edad de retiro de los 70 años a los 65. Aparentemente, nadie se percató de que no había médicos de reemplazo y no se planteó tomar alguna medida al respecto.

Una desconexión entre Asistencia Primaria y Hospitales. Hay una Asistencia Primaria fuertemente desconectada de la Asistencia Hospitalaria, hasta el punto de que funcionan con gerencias independientes. De ahí que, a menudo, los médicos de Primaria se ven desamparados y el paciente perdido en un laberinto de solicitudes de consulta, listas de espera imposibles, etc. A su vez, el médico del hospital no sabe de los problemas que puedan padecer en la primaria.

En esencia, la conexión de los médicos de los Hospitales con los de Primaria y viceversa es muy pobre, hasta el punto en que los programas informáticos no han sido completamente compatibles durante años.

Si no se arregla esta situación y se genera una conexión real entre asistencia primaria y hospitalaria bajo una Gerencia común, en mi opinión, el sistema no va a funcionar jamás de forma correcta. Es un sistema implantado a nivel nacional, pero eso no quiere decir que sea bueno.

Las decisiones sobre las grandes líneas de trabajo presentes y futuras se toman, en gran medida, a partir de los informes y recomendaciones generadas por un departamento de Proyectos Asistenciales. Una entidad conformada, en parte, por personas no vinculadas a la actividad sanitaria cotidiana, o desconectadas, porque han pasado tiempo fuera de la práctica diaria. Inexplicablemente, no existe un cuerpo facultativo consultor formado por personal médico y de enfermería en activo. En consecuencia, las decisiones y los llamados proyectos asistenciales, a menudo, son poco útiles y desconectados de la realidad.

Existe una insólita e incomprensible política de contratación de personal . Este problema afecta fundamentalmente a enfermería, personal técnico y auxiliares que rotan con contratos temporales.

Hace unos 20 años, por razones no bien conocidas, alguien (sindicatos mayoritarios?, las direcciones de recursos humanos?, lo desconozco), decidió eliminar los sistemas reglados de acceso a las plazas en cualquier categoría.

El acceso a puestos fijos de trabajo en cualquier nivel, tradicionalmente estaba claramente establecido con oposiciones basadas en concurso de méritos. Un sistema lógico y racional que se anuló gradualmente. Se estableció , en cambio, un sistema de contrataciones temporales en base a unas listas de empleo, que desembocó en la situación absurda que se arrastra en las últimas décadas.

En la práctica, el problema generado consiste en que hasta un 30% del personal hospitalario (especialmente enfermería, personal técnico, auxiliares, etc.) se contrata de forma rotatoria y a veces, ¡casi mensualmente!, aunque, al parecer, en los últimos tiempos, los periodos son algo más prolongados. Esa enorme masa de personal (¡¡¡un tercio del personal!!!) accede a un puesto de trabajo sin garantías sobre su grado de formación en la tarea que van a realizar. Además de los riesgos que supone para los pacientes contratar personal sin experiencia, significa una pérdida de dinero injustificable, puesto que en un corto periodo se les recambia sin tiempo a que sean capaces de desarrollar un trabajo útil. Estos trabajadores entran sin tener conocimientos y salen exactamente igual. O en casos en los que su periodo de trabajo les haya permitido formarse se les rescinde para dar paso a otro contratado temporal sin formación, el siguiente de la lista, y repetir la extraña maniobra.

Desde hace más de 10 años no se convocan oposiciones más o menos formales en ningún estamento. Esto ha dado lugar a que, en la actualidad, haya médicos que van a cumplir los 60 años y todavía no tienen plaza en propiedad. Una situación traumática para los afectados.

Como todo esto dura desde hace tantos años, las nuevas generaciones creen que esta situación es lo normal, cuando todo es una anomalía perpetuada.

En el capítulo de sueldos, en el caso de los médicos y enfermería, que son los que conozco, son raquíticos y notablemente inferiores a los del resto de Europa e incluso a algunos de otras regiones españolas. No olvidemos que la formación de un médico dura alrededor de 11 años. Como nadie quiere una vida dura y poco remunerada, se propicia una desafección al trabajo y un exilio de médicos y enfermeros al exterior.

Independientemente de la falta de médicos y enfermeros, por las mismas razones expuestas, se generan otros problemas colaterales . Por ejemplo, de una manera paulatina, el personal médico y de enfermería pueden ir entrando en un bucle de formación endogámica muy peligroso.

Facilitar estancias prolongadas de este personal en centros de primer orden nacionales o extranjeros ayudaría a que pudiéramos continuar aspirando a un elevado nivel sanitario.

Pero… ¿quién va a salir fuera, a completar o enriquecer su formación abandonando una plaza que no está asegurada a la vuelta a casa?

Sumados todos estos problemas y muchos más que tendrían que exponer trabajadores de diferentes estamentos, se ha conseguido un deterioro progresivo de la sanidad.

Los pacientes a menudo se sienten desamparados. En atención primaria les reciben cada vez más médicos sustitutos sin que haya una continuidad, fundamental en un médico de familia.

El solo pensamiento de ir a urgencias y que de entrada la comunicación sea con personal auxiliar, que puede haber sido contratado hace pocas semanas, es angustioso. Dentro te podrán ver médicos y enfermeros muy preparados, pero el primer contacto puede ser decisivo, (la delgada línea entre la vida y el más allá) y tiene que estar en manos competentes.

Y en urgencias se acumulan los pacientes por falta de camas, porque casi un 20% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes que podemos definir cómo Sociosanitarios, personas que ya no precisan estar en un hospital pero que no pueden ser desalojados, bien porque su familia se niega a llevarlos por imposibilidad física y económica, por falta de residencias o por otras razones.

Desgraciadamente, este bloqueo hospitalario se perpetúa para desesperación del personal sanitario y sufrimiento de los pacientes, sin que el Estado consiga generar una solución, como crear más residencias para estos pacientes y desbloquear camas, etc. En Inglaterra, según el artículo que mencioné al principio, una de cada siete camas de agudos está ocupada por un paciente que debería estar en una residencia y los ingleses piensan que su sistema sanitario está destruido. Aquí, probablemente, una de cada cinco camas de un hospital está ocupada por un paciente sociosanitario, contribuyendo al bloqueo de urgencias y a listas de espera.

Cada vez en nuestro, supuestamente primer mundo, somos mas viejos y dependientes y necesitamos unas soluciones diferentes de las actuales.

Como podemos ver, distintos países pero el mismo problema y la misma necesidad de soluciones para los mayores.

Muchos de los problemas que padecemos y las posibles soluciones están muy bien recogidas en extensos informes como el Pluscan(Plan de Urgencias de Canarias), pero solventar lo que se ha acumulado durante tanto tiempo es difícil.

En otro orden de cosas pero como problema emergente que surge como un tsunami, tenemos un añadido complicando la situación económica y es la explosión de nuevos medicamentos, afectando poco a poco a todas las especialidades, desde el tratamiento del cáncer hasta la artritis. Son los llamados medicamentos biológicos (anticuerpos monoclonales, inhibidores específicos, etc.), y a los que no se les puede volver la cara porque son eficaces, pero con precios imposibles para los presupuestos habituales.

¿Quién tiene que abordar todos los problemas y timonear cambios?. Los cargos políticos, sin duda, pero no son problemas que puedan resolver cargos de corto recorrido. En sus breves mandatos solo podrán abordar situaciones coyunturales. Pero ahora se trata de resolver problemas que requieren, aquí y en todo el mundo, un gran consenso, una dedicación plena y comprender que estamos ante una situación nueva que hay que arreglar por completo.

En fin, estos comentarios son, obviamente, resultado de unas experiencias particulares y generan una visión parcial que debe ser complementada y corregida por otros trabajadores de largo recorrido en los diferentes estamentos de la sanidad.

Animo a quienes han vivido la evolución del sistema sanitario a expresar sus opiniones por si sirvieran de ayuda a los nuevos responsables.

Es necesario generar entre todos medidas sensatas a medio y corto plazo. Cambiando lo que haya que cambiar, no solo poniendo parches coyunturales. Nos jugamos mucho (la vida).